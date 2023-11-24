Де найбільші черги: стало відомо, що відбувається на українсько-польських пунктах пропуску

Незначний рух є, але ситуація все одно критична

Станом на пʼятницю, 24 листопада, 3 700 вантажівок стоять у черзі на території Польщі в бік України через протести польських перевізників. Відучора заблоковано також ще один пункт пропуску "Медика-Шегині".

Незначний рух є на напрямках "Краківець", "Ягодин" та "Рава-Руська". При цьому найбільша черга серед заблокованих пунктів пропуску зберігається на напрямку "Краківець". Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"За годину польська сторона може пропускати як на виїзд так, і в'їзд по кілька вантажівок. Це може бути 2, 5, 8. В різні голини це по-різному. Але інтенсивності руху це не додає", — зазначив Демченко.

Ситуація на польському кордоні

"Ягодин"

Речник ДПСУ повідомив, що за минулу добу через ПП "Ягодин" в обидва боки через кордон проїхало загалом 150 вантажівок. Натомість до блокади на цьому напрямку кордон перетинало 1200-1300 вантажівок.

"Краківець"

Демченко відмічає більш-менш інтенсивний рух вантажівок на напрямку пункту пропуску "Краківець"

"Медика — Шегині"

У четвер, 23 листопада, польськими перевізниками також розпочалося блокування пункту пропуску "Медика — Шегині". Про це українським прикордонникам повідомила польська сторона.

"До цього вони зазначали, що блокування напрямку "Медика — Шегині" здійснюватиметься з 23 по 26 число, але, як правило, ці дії могли б відбуватися в денний час, бо о 21:00 вчора польська сторона повідомила про те, що рух розблоковано", — сказав Демченко.

Станом на ранок 24 листопада на цьому напрямку в бік України на території Польщі перебувало 1400 вантажних транспортних засобів.

Що відбувається на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною

Протести перевізників у Польщі спонукали водіїв та перевізників обирати собі інші напрямки, зокрема через Словаччину та Угорщину. Тому в ДПСУ відмічають збільшення черг на кордоні з цими державами.

Так, у напрямку "Ужгород-Вишнє Нємецке" на території Словаччини в бік України, станом на ранок, перебуває десь 400 вантажівок.

При цьому за напрямком пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною — 460 вантажівок.

"Якщо більш предметно про ділянку кордону зі Словаччиною, то за останні дні ми відмічаємо інтенсивний рух вантажівок. Блокування не відбувається. Але, звісно, цей напрямок став більш завантаженим через ситуацію на кордоні з Польщею", — наголосив Демченко.

Раніше "Телеграф" писав, що Федерація роботодавців України разом із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України закликали президента Володимира Зеленського втрутитися. Вони вважають, що глава держави має провести переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.