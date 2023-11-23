Поляки "порушують зобов’язання": Зеленського просять поговорити з Дудою через блокаду кордону

ФРУ та АсМАП України також надіслали свої листи на адресу Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн

У зв’язку із напруженою ситуацією на польсько-українському кордоні, де поляки блокують в’їзд та виїзд на різних КПП, Федерація роботодавців України разом із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України закликали президента Володимира Зеленського втрутитися. Вони вважають, що глава держави має провести переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомляється на сторінці Федерації роботодавців України у Facebook. Бізнес-асоціації вважають, що за попередніми підрахунками, прямі втрати економіки України через блокаду вже перевищили 400 млн. євро. А якщо рахувати непрямі втрати (штрафи та неустойки щодо українських експортерів за зриви контрактних зобов’язань, відмову від укладання контрактів з українськими контрагентами на новий рік тощо), то вони, ймовірно, вимірюються мільярдами євро.

"Вимоги польських страйкарів носять зухвалий характер та порушують зобов’язання Польщі відповідно до міжнародних договорів, а подекуди є прямим втручанням у внутрішні справи України та є дискримінаційними", — йдеться у зверненні.

У зв’язку з цим ФРУ та АсМАП України вже надіслали свої листи на адресу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, Віце-президента ЄК, Комісара з торгівлі В. Домбровскіса з проханням допомогти вирішити цю ситуацію.

"У своєму зверненні до президента України Володимира Зеленського просимо його провести зустріч з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Наслідки блокування кордонів такі значні, що потребують особистого втручання перших осіб держав та взаємодії органів влади на всіх рівнях", – вказали асоціації

Вони також запропонували низку пропозицій для державних органів влади.

Про страйк поляків, а також наслідки для України, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Ціни зростатимуть: чи загрожує Україні дефіцит товарів через польський страйк ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на українсько-польському кордоні та показав, як там ситуація. Його репортаж з місця подій ви можете побачити, перейшовши за посиланням.