Где самые большие очереди: стало известно, что происходит на украинско-польских пунктах пропуска

Незначительное движение есть, но ситуация все равно критическая

По состоянию на пятницу, 24 ноября, 3700 грузовиков стоят в очереди на территории Польши в сторону Украины из-за протестов польских перевозчиков. Со вчерашнего дня заблокирован также еще один пункт пропуска "Медика-Шегини".

Незначительное движение есть на направлениях "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская". При этом наибольшая очередь среди заблокированных пунктов пропуска сохраняется в направлении "Краковец". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"За час польская сторона может пропускать как на выезд так, и въезд по несколько грузовиков. Это может быть 2, 5, 8. В разные ветви это по-разному. Но интенсивности движения это не прибавляет", — отметил Демченко.

Ситуация на польской границе

"Ягодин"

Спикер ГНСУ сообщил, что за минувшие сутки через ЧП "Ягодин" в обе стороны через границу проехало всего 150 грузовиков. Зато в блокаду на этом направлении границу пересекало 1200-1300 грузовиков.

"Краковец"

Демченко отмечает более или менее интенсивное движение грузовиков на направлении пункта пропуска "Краковец".

"Медика-Шегини"

В четверг, 23 ноября, польскими перевозчиками также началось блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини". Об этом украинским пограничникам сообщила польская сторона.

"До этого они отмечали, что блокировка направления "Медика-Шегини" будет осуществляться с 23 по 26 число, но, как правило, эти действия могли бы происходить в дневное время, потому что в 21:00 польская сторона сообщила о том, что движение разблокировано ", — сказал Демченко.

По состоянию на утро 24 ноября в этом направлении в сторону Украины на территории Польши находилось 1400 грузовых транспортных средств.

Что происходит на границе со Словакией и Венгрией

Протесты перевозчиков в Польше побудили водителей и перевозчиков выбирать другие направления, в частности через Словакию и Венгрию. Поэтому в ГПСУ отмечают увеличение очередей на границе с этими государствами.

Так, в направлении "Ужгород-Вишнее Немецкое" на территории Словакии в сторону Украины, по состоянию на утро, находится около 400 грузовиков.

При этом по направлению пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией — 460 грузовиков.

"Если более предметно об участке границы со Словакией, то за последние дни мы отмечаем интенсивное движение грузовиков. Блокировка не происходит. Но, конечно, это направление стало более загруженным из-за ситуации на границе с Польшей", — подчеркнул Демченко.

Ранее "Телеграф" писал, что Федерация работодателей Украины вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины призвали президента Владимира Зеленского вмешаться. Они считают, что глава государства должен провести переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой.