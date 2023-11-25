Пробка растянулась на десятки километров: как выглядит заблокированный КПП "Ягодин-Дорогуськ" (видео)

За сутки КПП проходит 10-15 грузовиков

Польские протестующие продолжают блокировать несколько КПП на границе Украины, из-за чего в некоторых местах пробка растянулась на десятки километров.

Как сообщает РБК Украина, речь идет о пропускном пункте "Ягодин-Дорогуськ", где очередь уже достигает 20 километров. Демонстранты пропускают один грузовик в час, но иногда могут не выполнять это обещание.

Отмечается, что зачастую через это место за сутки проезжают около 150-160 грузовиков, однако теперь их количество достигает 10-15 единиц.

Этого явно недостаточно, чтобы позволить очереди сокращаться, а потому сейчас она разрослась до 700-800 единиц. То есть, чтобы их пропустить даже в нормальном режиме работы понадобится чуть меньше недели.

Правоохранители пытаются не допускать конфликтов между сторонами, а потому разделили водителей и протестующих.

Как сообщалось ранее, с 6 ноября польские демонстранты блокируют пересечение границы украинскими грузовиками. Сначала были заблокированы КПП:

"Ягодин-Дорогуськ";

"Краковець-Корчева";

"Рава-Руська-Хребене".

А 23 ноября стало известно, что КПП "Шегини — Медыка" тоже был заблокирован. Пропуск легковых автомобилей и автобусов идет в нормальном режиме, а вот грузовики не двигаются вовсе.

Напомним, ранее мы писали о том, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на украинско-польской границе и показал, как там обстоит ситуация. Его репортаж с места событий вы можете увидеть, перейдя по ссылке.