Затор розтягнувся на десятки кілометрів: як виглядає заблокований КПП "Ягодин-Дорогуськ" (відео)

За добу КПП проходить 10-15 вантажівок

Польські протестувальники продовжують блокувати кілька КПП на кордоні України, через що в деяких місцях пробка розтяглася на десятки кілометрів.

Як повідомляє РБК Україна, йдеться про пропускний пункт "Ягодин-Дорогуськ", де черга вже сягає 20 кілометрів. Демонстранти пропускають одну вантажівку на годину, але іноді можуть не виконувати цю обіцянку.

Зазначається, що найчастіше через це місце за добу проїжджають близько 150-160 вантажівок, проте тепер їхня кількість сягає 10-15 одиниць.

Цього явно недостатньо, щоби дозволити черги скорочуватися, а тому зараз вона розрослася до 700-800 одиниць. Тобто щоб їх пропустити навіть у нормальному режимі роботи знадобиться трохи менше ніж тиждень.

Правоохоронці намагаються не допускати конфліктів між сторонами, а тому розділили водіїв та протестувальників.

Як повідомлялося раніше, з 6 листопада польські демонстранти блокують перетин кордону українськими вантажівками. Спочатку було заблоковано КПП:

"Ягодин-Дорогуськ";

"Краковець-Корчова";

"Рава-Руська-Хребене".

А 23 листопада стало відомо, що КПП "Шегині — Медика" теж було заблоковано. Перепустка легкових автомобілів та автобусів йде в нормальному режимі, а ось вантажівки не рухаються зовсім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на українсько-польському кордоні та показав, як там ситуація. Його репортаж з місця подій ви можете побачити, перейшовши на посилання.