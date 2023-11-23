Протест поляків на кордоні розширюється, блокаду хочуть зробити ще в одному місці (карта)

На кордоні по обидва боки стоять тисячі машин

Страйк польських перевізників на польсько-українському кордоні продовжує набирати оборони. У забастовку стають втягнутими нові КПП і це, судячи з усього, ще не межа.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. Так, за даними прикордонників, станом на день 23 листопада страйк поляків розширився на пропускний пункт ''Шегині" — "Медика". Там пропуск автобусів та легкових автомобілів здійснюється у звичайному режимі, проте вантажні транспортні засоби не пропускають взагалі.

"Перед п/п "Медика" у напрямку "в’їзд в Україну" черга з вантажівок налічує близько 1500 авто. Зі сторони України реальна черга наразі відсутня. У системі "еЧерга" в очікуванні близько 1000 авто.", — інформує ДПСУ.

На пропускному пункті "Рава-Руська" — "Хребенне" польські страйкарі продовжують блокувати пункт пропуску. Черга вантажних автомобілів на польській стороні складає 600 автомобілів. У системі "єЧерга" зареєстровано 1022 вантажівки.

МПП "Краковець" — "Корчева":

"Страйк польських перевізників триває. Пропуск автобусів та легковиків здійснюється у звичайному режимі. Черга у напрямку "в’їзд в Україну" з вантажних автомобілів на польській стороні налічує понад 1200 одиниць", — йдеться у повідомленні.

На МПП "Ягодин" — "Дорогуск" також триває забастовка польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуск". Наразі стало відомо, що протестувальники, ймовірно, отримали погодження на проведення страйку від Департаменту транспорту Міністерства інфраструктури Республіки Польща до 01 лютого 2024 року.

"Сьогодні на ранок перед п/п накопичилося 800 вантажівок на в'їзд, на виїзд очікує 100 транспортних засобів. У системі "еЧерга" зареєстровано 2239 т/з на виїзд з України" , — дані ДПСУ.

Крім того, прикордонники зазначають, що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Ніжанковичі" — "Мальховіце". Там електронна черга із вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів.

Про страйк поляків, а також наслідки для України, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Ціни зростатимуть: чи загрожує Україні дефіцит товарів через польський страйк ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на українсько-польському кордоні та показав, як там ситуація. Його репортаж з місця подій ви можете побачити, перейшовши за посиланням.