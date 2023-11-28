Поляки предложили компромисс: чего хотят, чтобы снять блокаду украинской границы

Из-за блокады границы страдает не только Украина, но и польские компании, говорят перевозчики

Польские перевозчики, которые не участвуют в блокировании границы с Украиной, предложили решение ситуации. Они предложили штрафовать фирмы, которые отдают предпочтение украинским перевозчикам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание RMF24. С компромиссом выступила ассоциация перевозчиков TLP.

Так, поляки предлагают разделить поровну между перевозчиками все транспортные услуги в товарообороте. Если же компания-импортер или компания-экспортер будет отдавать больше заказов украинским водителям, то ее предлагают штрафовать на сумму в 30% от годового дохода. В добавок к этому предлагают ввести обязательную регистрацию всех перевозок украинцами в системе SENT.

По мнению руководителя этой организации Мацея Вронского, если бронировать 50% услуг перевозки товаров, то это поможет достичь тех же целей, что и система разрешений. Таким образом Польша не будет нарушать соглашение между ЕС и Украиной. Чтобы принять такой законопроект, не нужно ждать окончательного формирования нового правительства.

"Решение нужно как можно быстрее, потому что от блокады границы польскими перевозчиками страдает не только Украина, но и многие польские компании", — добавил Мацей Вронский.

Также TLP предлагает, чтобы была создана рабочая группа в Сейме, которая бы занималась проблемами в пересечении границы и искала решения для сокращения времени в очередях и тому подобное.

"Мы много лет видели нежелание украинской власти предложить решения, которые бы упростили трансграничное движение. Это поднимает вопрос, каковы мотивы. Особенно когда мы получаем сигналы, что некоторые чиновники на границе используют сложную ситуацию для собственной выгоды", – заявил Вронский.

Перевозчики передадут свое предложение в министерство инфраструктуры Польши. Они настаивают на том, что решить конфликт должна власть обеих стран.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что блокировка украинско-польской границы погубила жизни уже двоих водителей. О смерти первого водителя стало известно 12 ноября, гибель второго подтвердили в Ассоциации международных автоперевозчиков 23 ноября.