Блокада украинской границы: кандидат в премьеры Польши раскритиковал бездействие правительства

Политик говорит, что Польша не защищает свои интересы бездействием

Возможный кандидат на пост премьера Польши Дональд Туск раскритиковал действующее правительство страны за его бездеятельность в вопросе блокирования украинской границы.

Как сообщает Укринформ, об этом Туск рассказал во время разговора с журналистами в Сейме. По его словам, правительство Матеуша Моравецкого ставит всех в сложное положение, поскольку очень неудачно разыгрывает украинскую карту.

"Это бездействие, которое нельзя простить. Таким образом, мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов", — сказал он и добавил, что Польша должна иметь дружеские отношения с Украиной, но учитывать свои интересы.

Туск напомнил, что польское правительство демонстрировало радикальную проукраинскую позицию и забывало о собственных интересах, когда это было целесообразно.

"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", — добавил политик.

Стоит отметить, что после выборов 15 октября в Польше проходил процесс формирования правительства, а потому когда в начале ноября протестующие начали блокировать границу, то никакой реакции от него не поступило. 27 ноября правительство Моравецкого сложило присягу, однако теперь ему необходимо получить вотум доверия, иначе новое правительство будет формировать Туск. Так как оппозиционные партии имеют большинство в парламенте, то есть вероятность, что правительство Моравецкого их одобрения не получит.

Напомним, акция протеста на границе проходит с начала ноября, а протестующие требуют ввести коммерческие разрешения на перевозки для украинских компаний, а также приостановку лицензий для компаний, созданных после начала российского вторжения и проверки их деятельности.