Ответили на блокаду границы: украинские водители в Польше перекрывали дороги

Водители не скрывали, что делали это в ответ на действия протестующих

Украинские водители ответили на протесты польских перевозчиков на границе и заблокировали некоторые дороги в самой Польше.

Как информирует RMF FM, гигантские пробки образовались в Перемышле и на подъездах к пограничному городу Медика, так как водители из Украины начали блокировать дороги в ответ на протесты польских перевозчиков, которые не пропускают украинские грузовики на ряде КПП.

Одна из акций произошла на развязке в восточной части Перемышля, где проходит дорога №28, ведущая к Медике. Всего там собралось около 30 человек, которые время от времени начали ходить толпой по пешеходному переходу, чем блокировали движение транспортных средств.

По тому же принципу происходило блокирование дороги в Медике.

Польские журналисты добавили, что протесты проходили в мирной обстановке, а украинские водители не скрывали, что это был ответ на блокирование проезда польскими водителями.

Напомним, акция протеста на границе проходит с начала ноября, а протестующие требуют ввести коммерческие разрешения на перевозки для украинских компаний, а также приостановку лицензий для компаний, созданных после начала российского вторжения и проверки их деятельности.

Польское правительство отреагировало на протесты лишь 27 ноября, когда сложило присягу.