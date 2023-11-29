Відповіли на блокаду кордону: українські водії у Польщі перекривали дороги

Водії не приховували, що робили це у відповідь на дії протестувальників

Українські водії відповіли на протести польських перевізників на кордоні та заблокували деякі дороги у самій Польщі.

Як повідомляє RMF FM, гігантські пробки утворилися в Перемишлі і на під’їздах до прикордонного міста Медика, оскільки водії з України почали блокувати дороги у відповідь на протести польських перевізників, які не пропускають українські вантажівки на ряді КПП.

Одна з акцій відбулася на розв’язці у східній частині Перемишля, де проходить дорога №28 до Медики. Загалом там зібралося близько 30 осіб, які час від часу почали ходити натовпом по пішохідному переходу, аніж блокували рух транспортних засобів.

За тим же принципом відбувалося блокування дороги у Медиці.

Польські журналісти додали, що протести проходили у мирній обстановці, а українські водії не приховували, що це була відповідь на блокування проїзду польськими водіями.

Нагадаємо, акція протесту на кордоні триває з початку листопада, а протестувальники вимагають запровадити комерційні дозволи на перевезення для українських компаній, а також призупинення ліцензій для компаній, створених після початку російського вторгнення та перевірки їхньої діяльності.

Польський уряд відреагував на протести лише 27 листопада, коли склав присягу.