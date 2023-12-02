Не только блокада: Польша вводит новые меры на границе с Украиной

Ситуацию с украинскими перевозчиками будут рассматривать в европейских институциях

Польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. В то же время Польша решила усилить контроль грузовиков на украинско-польской границе.

Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур. По его словам, для этого будут привлечены дополнительные силы.

"Мы в постоянном диалоге с транспортной отраслью. Во время последней встречи мы договорились, что государственные службы усилят проверку грузовиков на украинско-польской границе. Это было одно из требований отрасли. Сегодня мы показываем, что держим слово: автомобильная транспортная инспекция, Государственная налоговая администрация, пограничная служба и полиция направили в этот регион дополнительные силы", — сказал Гаджадгур.

Он также подчеркнул, что польское правительство также будет принимать меры в европейских институциях, направленных на устранение недобросовестной конкуренции на транспортном рынке. Он отметил, что предстоящий саммит Транспортного совета Евросоюза, запланированный на понедельник, 4 декабря, является моментом, когда ЕС должен поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей.

Напомним, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев в интервью "Телеграфу" заявил, что решить проблему блокирования границ можно только путём переговоров с правительствами стран-партнеров через посредничество со стороны Еврокомиссии.