"Абсолютно деструктивная позиция": Гетманцев рассказал, как решается проблема блокады границы

Украина, вместе со своими друзьями в Варшаве и Брюсселе должна сделать выводы из этого кейса

Забастовка польских перевозчиков и блокирование ими границы уже негативно отразились на сборах таможни, за ноябрь они могут сократиться на треть. Возможно, новое правительство Польши, которое должно быть сформировано в ближайшие недели, поможет решить проблему.

"Стачки уже влияют на сборы таможни, и очень плохо. Таможня, в отличие от налоговой, очень чувствительна к любым подобным стрессам. Потому что налоговая последствия испытывает за 2-3 месяца, а таможня — уже на вечер. По таможенным пошлинам за ноябрь трети можем недосчитаться", — рассказал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью "Телеграфу".

По его словам, решить проблему блокирования границ можно только путем переговоров с правительствами стран-партнеров через посредство со стороны Еврокомиссии. Однако сейчас, к сожалению, есть абсолютно деструктивная позиция. Гетманцев отмечает, что Украину приглашают в членство в ЕС и в то же время не принимают элементарных мер по наведению порядка на границе. Он подчеркнул, что на самом деле организация бастующих, блокирующая границу, имеет мизерную поддержку среди перевозчиков.

"Если понадобится, чтобы депутаты Верховной Рады поехали наводить порядок, мы готовы, и я готов поехать. Но мне кажется, что это дело все-таки нашего правительства и правительства Польши. Надеюсь формирование нового правительства в Польше, которое должно состояться через несколько недель, ускорит снятие блокировки границ перевозчиками. Потому что единственная страна, которая на государственном уровне заинтересована в блокировании сухопутных границ Украины, это россия", — отметил глава парламентского комитета.

Гетманцев подчеркнул, что Украина, вместе со своими друзьями в Варшаве и Брюсселе должна сделать выводы из этого кейса. Желание понравиться любым группам можно привести к тому, что чиновники поставят под удар интерес страны и всего ЕС в целом.

"Никогда не нужно заигрывать с популистами", — резюмировал он.

Детальнее об этом и других актуальных темах читайте в полной версии первой части интервью: За ноябрь можем недосчитаться трети таможенных пошлин – первая часть интервью с Данилой Гетманцевым

Напомним, акция протеста на границе продолжается с начала ноября, а протестующие требуют ввести коммерческие разрешения на перевозку для украинских компаний, а также приостановку лицензий для компаний, созданных после начала российского вторжения и проверки их деятельности.

Возможный кандидат на пост премьера Польши Дональд Туск подверг критике действующее правительство страны за его бездействие в вопросе блокирования украинской границы.