"Абсолютно деструктивна позиція": Гетьманцев розповів, як вирішується проблема блокади кордону

Україна разом зі своїми друзями у Варшаві та Брюсселі має зробити висновки з цього кейсу

Страйк польських перевізників та блокування ними кордону вже негативно вплинули на збори митниці, за листопад вони можуть скоротитися на третину. Можливо, новий уряд Польщі, який має бути сформований найближчими тижнями, допоможе вирішити проблему.

"Страйки вже впливають на збори митниці, і дуже погано. Митниця, на відміну від податкової, дуже чутлива до будь-яких подібних стресів. Бо податкова наслідки відчуває за 2-3 місяці, а митниця — вже на вечір. По митних зборах за листопад третини можемо недорахуватися", — розповів голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, вирішити проблему блокування кордонів можна лише шляхом переговорів з урядами країн-партнерів через посередництво з боку Єврокомісії. Однак зараз, на жаль, є абсолютно деструктивна позиція. Гетьманців зазначає, що Україну запрошують до членства в ЄС і водночас не вживають елементарних заходів щодо наведення ладу на кордоні. Він наголосив, що насправді організація страйкарів, яка блокує кордон, має мізерну підтримку серед перевізників.

"Якщо знадобиться, щоб депутати Верховної Ради поїхали наводити порядок, ми готові, і я готовий їхати. Але мені здається, що це справа все ж таки нашого уряду і уряду Польщі. Сподіваюсь формування нового уряду у Польщі, що має відбутись за декілька тижнів, прискорить зняття блокування кордонів перевізниками. Бо єдина країна, що на державному рівні зацікавлена у блокуванні суходільних кордонів України, це росія", — зазначив голова парламентського комітету.

Гетьманцев наголосив, що Україна разом зі своїми друзями у Варшаві та Брюсселі має зробити висновки з цього кейсу. Бажання сподобатися будь-яким групам можна призвести до того, що чиновники поставлять під удар інтерес країни та всього ЄС загалом.

"Ніколи не потрібно загравати з популістами", — резюмував він.

Детальніше про це та інші актуальні теми читайте у повній версії першої частини інтерв’ю: За листопад можемо недорахуватися третини мит – перша частина інтерв’ю з Данилом Гетьманцевим

Нагадаємо, акція протесту на кордоні триває з початку листопада, а протестувальники вимагають запровадити комерційні дозволи на перевезення для українських компаній, а також зупинення ліцензій для компаній, створених після початку російського вторгнення та перевірки їхньої діяльності.

Можливий кандидат на пост прем’єра Польщі Дональд Туск розкритикував чинний уряд країни за його бездіяльність у питанні блокування українського кордону.