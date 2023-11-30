Блокада кордону України: польска влада звернулася з вимогами до Єврокомісії

Уряд Польщі вимагає від Єврокомісії вивчити "наслідки" скасування дозволів для України

Польска влада замість того, щоб припинити блокаду українського кордону польскими перевізниками, висуває вимоги до Європейської комісії. Зокрема міністр інфраструктури Польщі Елвін Гаджадхур звернувся до ЄС з вимогою призначити комітет, який перевірить угоду між Україною та ЄС, що скасувала необхідність отримання дозволів для українських водіїв.

Про вимогу сказано в офіційному повідомленні уряду Польщі. Щобільше, Гаджадхур звернувся до уряду України з проханням вимкнути систему електронної черги на двох пропускних пунктах на польско-українському кордоні.

До цього міністр 29 листопада побував на кордоні та зустрівся з перевізниками, які блокують проїзд вантажівок. Страйкарі висунули йому низку вимог, а Вальдемар Ящур, голова Комітету із захисту перевізників та транспортних роботодавців, заявив, що припиняти блокування кордону не планується.

"Але від того, щоб поширити його, ми відмовилися, хоча це вже готувалося. Ми також готові розглянути можливість пом'якшення форми нашого протесту, якщо польська держава посилить ефективний контроль вантажівок, які в'їжджають до Польщі", – заявив він.

4 грудня 2023 року в Брюсселі збереться Транспортна рада ЄС. Польща вимагає, щоб головною темою замість блокування кордону поляками стало обговорення "наслідків угоди ЄС-Україна, що набула чинності з 1 липня 2022 року", а також щоб було призначено спеціальний комітет "який перевірить ці наслідки".

Нагадаємо, акція протесту на кордоні триває з початку листопада, а протестувальники вимагають запровадити комерційні дозволи на перевезення для українських компаній, а також призупинення ліцензій для компаній, створених після початку російського вторгнення та перевірки їхньої діяльності.

Можливий кандидат на пост прем’єра Польщі Дональд Туск розкритикував чинний уряд країни за його бездіяльність у питанні блокування українського кордону.