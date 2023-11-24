Порожні баки: через заблокований польський кордон автогаз дорожчає й зникає з АЗС

В Україні через заблоковані польські кордони виникли великі проблеми з автогазом

На багатьох заправках в регіонах газу вже взагалі немає в продажу, на інших почалися перебої з поставками, і злетіли ціни.

Якщо на початку листопада, тобто, до початку страйків польських перевізників, середня вартість автогазу по країні коливалась навколо 28,5 гривень за літр, то станом на 23 листопада — майже 36 гривень. На деяких АЗС цінники ще вищі. "Наприклад, заправки, які умовно зараховують у групу "Пріиват" (їх біля 950) частково залишилися без газу, а там де він є, ціни підскочили до 39,6 гривень за літр, — каже керівник "А-95" Сергій Куюн.

На ринку — дефіцит автогазу. За словами власника трейдерської компанії "Sintonec Україна" Михайла Шубана, імпортери не встигають забезпечити пальним усіх бажаючих. Газовози просто застрягли в величезних чергах на кордоні.

"На один газовоз, що пройшов митницю та вже в Україні, може бути до 10 потенційних покупців, це як мережі АЗС, так і аграрії, що купують газ для зерносушарок. Вони самі пропонують викупити газ дорожче, тобто, свого роду аукціони влаштовують. Зрозуміло, що ціна росте, і надалі буде зростати, якщо не вирішиться проблема з ритмічністю поставок", — розказав "Бізнес-Телеграфу" Шубан.

Імпортери вже шукають шпарини на кордоні, та цей процес нешвидкий. Тому ціни на газ, якщо і впадуть, то не до попередніх, "дострайкових" позначок. "Якщо нові логістичні маршрути будуть довшими, ніж польський, це автоматично вплине на цінники. Тому з прайса зникне лише "ажіотажна" націнка, а повернення до газу по 28 не буде", — зазначив Шубан.

Газ — це той вид палива, для якого ціна дуже важлива. Якщо ресурс стрімко дорожчає, то у якийсь момент заправлятися ним стає просто невигідно, і власники автівок з ГБО повертаються до бензину. То де у газу цінова стеля?

Газ стоїть на кордоні

Про проблеми з автогазом "Бізнес-Телеграф" вже писав. Це пальне чи не першим з усіх товарів, що імпортуються в Україну через Польщу, відреагувало на блокування кордонів. За даними "А-95", через пропускний пункт "Ягодин-Дорохуськ" в Україну везли основні обсяги автогазу з Польщі та країн Балтії. Але з початком страйків польських перевізників рух на цій ділянці кордону майже зупинився. За даними "Укртрансбезпеки", приміром, 23 листопада через Ягодин пройшла лише 21 фура, тоді як ц черзі більше 1800 авто.

Але це статистика по вантажівкам з будь-яким товаром. Газовозів серед них — одиниці.

Страйкарі обіцяли пропускати стратегічно важливі для України вантажі, а автогаз — саме такий. Але на практиці гальмують усіх. "Пальне пропускають, але дуже повільно. Можуть висмикнути з черги газовоз чи бензовоз, і дати йому "зелене світло". Та це не загальне правило, машини стоять в черзі по кілька діб", — розказує Шубан.

Не набагато краща ситуація й на інших пропускних пунктах на польському кордоні. А саме через Польщу автотранспортом завозилося 30% всього імпортного скрапленого газу. То ж частка "польських" поставок на українському ринку автогазу сягала 25%.

Оскільки великих запасів палива продавці з початку повномасштабної війни не тримають, буквально за кілька днів після початку страйків уже почалися перебої з ресурсом, а ціна пішла вгору. "Скажімо, за попередній тиждень вартість газу на АЗС в середньому підвищилася на 2,15 гривень за літр", — зазначили в "А-95".

Імпорт автомобільного газу в Україну в листопаді впав дуже помітно

Багато імпортерів спробували оперативно перебудувати логістику. "Спочатку поїхали через Словакію, але там теж виросли черги, та й місцеві перевізники воду каламутять, вже були попереджувальні страйки. Тепер орієнтуємося на кордони з Румунією, дехто везе через Угорщину й Закарпаття. Там шлях біль-менш проїзний, але місцеві оптовики почали підвищувати ціну на сам ресурс. Кількість бажаючих купити газ у тій же Румунії різко збільшилася, і, як наслідок, виросла ціна. Було навіть кілька днів, що ми привозили ресурс, рахували закупку і логістику, і оптова ціна виявлялася вищою, ніж на той час торгували газом наші АЗС. Потім почали міняти цінники й вони", — розказує Шубан.

Закінчуєтся на заправках і дорожчає

І ситуація поки що лише погіршується. За даними "А-95", імпорт газу продовжує падати. У вересні завезли 88 700 тонн, у жовтні — 83 200, а з 1 по 19 листопада — 45 600 тонн.

Звісно, цінник на газ вже досяг 36 гривень за літр. А дехто продає взагалі ледь не по 40. І не скрізь газ взагалі є

За даними моніторингу "А-95", на багатьох заправках газ або "закінчився", або з ним перебої — треба чекати поставки. "Найбільш масово "висохли" заправки групи "Приват". У половині областей на АЗС цієї мережі вже немає газу. А там, де він залишився, продають по 39,6 гривень за літр. Перебої є на UPG, Socar, Motto, БРСМ, "Аваніажі", — каже Куюн.

"Дійсно відчуваються суттєві перебої з автомобільнім газом. Все — через блокаду польських кордонів і ускладнення руху через словацький кордон. Наші газовози стоять у величезних чергах, з того боку кордону їх накопичилося вже досить багато, коли зможуть заїхати, невідомо, — каже керівних департаменту маркетингу мережі "БРСМ- Нафта" Олександр Мельничук. — Бензовози там же, до речі. Але запасів бензину й дизелю і в нас, і на ринку в цілому достатньо, тож з цими видами палива проблем не очікується. А ось газ вже є не на всіх наших АЗС. 20 комплексів залишилися без ресурсу".

Втримати ціни не може ніхто. Директор з маркетингу мережі Chipo Юлія Дубовик зазначила, що з 6 листопада (тобто, заявленої дати початку страйків польських перевізників) автогаз на їхніх АЗС подорожчав на 15%. "Зараз купуємо ресурс на внутрішньому ринку, ціни дуже високі. Не виключаю, що мережа може вгазалі відмовитися від автогазу та зосередитися на продажах бензину", — додала Дубовик.

Те саме відбувається і по вітчизняному газу, який продають через Українську енергетичну біржу. На торгах 22 листопада ціна зросла на 1530 гривень на тонні, порівняно з попередньою сесією, до 63 988 гривень. Ресурс "Укрнафти" здорожчав більш ніж на 2 700 гривень, до 63 800 за тонну. На аукціон виставили приблизно 7 000 тонн газу. І лоти розлетілись за кілька годин.

Середня ціна автомобільного газу на українських АЗС

Але вирішити проблему ринку українськи виробники не можуть. "Вітчизняний газ забезпечує ринок лише на 20%, на всіх бажаючих його не вистачить. Тому маємо вирішувати проблему з імпортом, бо ресурсу на АЗС стане ще менше, а ціна може і далі зростати", — каже Шубан.

Багато хто з імпортерів намагається по максимуму перекинути поставки на залізницю. Але там також непросто, бо є нестача вагонів. Також в Україну завезли партію скрапленого газу з США, що прибув на танкері до Румунії. Але той поки що на митниці, йдеться більш ніж про 200 газовозів. Чи спрацює це — поки невідомо. "Більше розраховуємо на сезонне зниження попиту взимку, це дозволить знизити дефіцит бо ж повністю його усунути", — каже Шубан.

Аграріям вже невигідно, автовласники рахують

Як завжди відбувається на дефіцитних ринках, багато хто ставить ціну з запасом, і заробляє на ажіотажі.

Питання в тому, коли ціна автогазу досягне стелі. Адже більшість автівок з ГБО може їздити і на бензині. І як тільки власники машин побачать, що економія на паливі закінчилася, переходять на бензин.

Як каже Шубан, поки що на газі, попри його здорожчання, їздити все рівно дешевше, ніж на бензині. "Для розрахунку використовується традиційна формула — вартість найдешевшого бензину А-92 ділимо на 1,2 (бо на 100 кілометрів газу треба витратити на 20% більше, ніж бензину). А-92 зараз в середньому по 53 гривні за літр. Тож цінова стеля для газу — близько 44 гривень за літр. Якщо буде дорожче, перестануть заправлятися", — говорить він.

Профільне видання encorr провело своє міні-дослідження, та стверджує, що для аграріїв автогаз вже втрачає привабливість, і вони почали менше його купувати, й переходять на природній газ.

Наприклад, гігакалорія тепла на скрапленому газі за новими цінниками вартує вдвічі більше, ніж на природньому газі, який поки що не дорожчає, і коштує до 20 гривень за куб. Сушіння зерна займає невелику частку у його собівартості, тому від скрапленого газу відмовляються далеко не всі аграрії, але така тенденція є.

Шубан зазначає, що як тільки проблеми з логістикою підуть на спад, і вдасться закрити питання дефіциту, скраплений газ почне дешевшати. Але до попередніх цін, які були ще на початку листопада, ринок ще довго не повернеться. "Знизимо ціну на "ажіотажну" складову, логістика в обхід польських кордонів все одно залишиться в ціннику, а вона більш дорога. Ми розраховуємо, що за умови відсутності дефіциту, газ буде коштувати на АЗС приблизно 30 гривень за літр. Та це буде поступовий процес — зниження цін може тривати до двох місяців", — підсумував він.