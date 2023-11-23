Автогазу у грудні може і не бути – експерти заговорили про поглиблення кризи на ринку

Україні загрожує дефіцит автогазу

Ситуація на паливному ринку через протести у Польщі і, з 21 листопада, у Словаччині, почала серйозно погіршуватися. Про це прямо говорять експерти паливного ринку.

Зокрема, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн визнав, що його оцінка ситуації на ринку була надто оптимістичною. Причина цього — блокування польського кордону, яким саме автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку зрідженого газу.

"Була в мене ілюзія, що пік кризи на ринку зрідженого газу ми вже пройшли. Але як свідчить свіжий моніторинг ситуації, говорити про це ще зарано. Найбільш масово – у половині областей – зник газ у мережі "Привату", а там, де залишився — 39,6 грн/л. Перебої на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ і навіть на Авантажі", — стверджує експерт на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У мережі АЗС "БРСМ-Нафта" підтвердили "Телеграфу" важку ситуацію з автогазом, зазначивши, що є низка заправок, де цього виду палива вже немає. Зокрема, газовози БРСМ-Нафта стоять заблоковані на кордонах і не можуть в’їхати в Україну.

"Ситуація з дизелем і бензином трохи краща, оскільки ввезених раніше запасів даного виду палива більше, ніж автогазу", — підкреслив "Телеграфу" директор зі стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Тим часом українцям уже прогнозують зростання цін на низку імпортних товарів через протести у Польщі та Словаччині.