Автогаза в декабре может и не быть – эксперты заговорили об углублении кризиса на рынке

Украине грозит дефицит автогаза

Ситуация на топливном рынке из-за протестов в Польше и, с 21 ноября, в Словакии, начала серьезно ухудшаться. Об этом прямо говорят эксперты топливного рынка.

В частности, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн признал, что его оценка ситуации на рынке была слишком оптимистичной. Причина тому — блокировка польской границы, по которой именно автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа.

"Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано. Наиболее массово – в половине областей – исчез газ в сети "Привата", а там, где остался – 39,6 грн/л. Перебои на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и даже на Авантаже", — утверждает эксперт на своей странице в соцсети Facebook.

В сети АЗС "БРСМ-Нафта" подтвердили "Телеграфу" тяжелую ситуацию с автогазом, отметив что есть ряд заправок где этого вида топлива уже нет. В частности, газовозы "БРСМ-Нафта" стоят заблокированные на границах и не могут въехать в Украину.

"Ситуация с дизелем и бензином немного лучше, так как ввезенных ранее запасов данного вида топлива больше, чем автогаза", — подчеркнул "Телеграфу" директор по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Тем временем украинцам уже прогнозируют рост цен на ряд импортных товаров из-за протестов в Польше и Словакии.