В Украине взлетели цены на топливо: автогаз и 95-ый подорожали очень существенно

Цены на автогаз неприятно удивляют

В Украине после отмены льгот продолжает дорожать топливо. За прошедшую неделю на некоторых заправках ценник на бензин кое-где вырос сразу аж на 3 гривны.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". Судя по ним, за период с 10 по 17 ноября больше всего подорожал бензин А-95 премиум и автогаз.

Так, средняя цена за литр премиального девяносто пятого подскочила до 58 гривен 23 копеек. Еще 11 ноября за это топливо просили 55,18 грн.

За автогаз, сейчас просят 34,40 грн. Это почти на 2 гривны дороже, чем 10 ноября и почти на 6 гривен дороже, чем в конце октября.

Также подорожали и другие виды топлива:

А 95 — с 53,27 до 55,14 грн.

А 92 — с 51, 23 до 53,13 грн.

Дизель — с 52,87 до 55,43 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналист "Телеграфа" посетил польский супермаркет Biedronka, который считается самым недорогим в стране, и решил сравнить реальную стоимость продуктов в Польше и Украине. Многие украинцы считают, что в соседних странах жизнь дешевле, но так ли это на самом деле. Узнать об этом вы можете в нашем материале, перейдя по ссылке.