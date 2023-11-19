В Україні злетіли ціни на пальне: автогаз і 95-ий подорожчали дуже суттєво

Ціни на автогаз неприємно дивують

В Україні після скасування пільг продовжує дорожчати пальне. За минулий тиждень на деяких заправках цінник на бензин де-не-де виріс відразу аж на 3 гривні.

Про це свідчать дані сайту Мінфін. Судячи з них, за період з 10 по 17 листопада найбільше подорожчав бензин А-95 преміум та автогаз.

Так, середня ціна за літр преміального 95-го підскочила до 58 гривень 23 копійок. Ще 11 листопада за це паливо просили 55,18 грн.

За автогаз зараз просять 34,40 грн. Це майже на 2 гривні дорожче, ніж 10 листопада та майже на 6 гривень дорожче, ніж наприкінці жовтня.

Також подорожчали інші види палива:

А 95 — з 53,27 до 55,14 грн.

А 92 — з 51, 23 до 53,13 грн.

Дизель — з 52,87 до 55,43 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналіст "Телеграфа" відвідав польський супермаркет Biedronka, який вважається найдешевшим у країні, і вирішив порівняти реальну вартість продуктів у Польщі та Україні. Багато українців вважають, що в сусідніх країнах життя дешевше, але чи це так насправді. Дізнатися про це ви можете у нашому матеріалі, перейшовши на посилання.