Справа не гас, но автогаз – чи буде в Україні дефіцит пального через протести на кордоні

Багато бензовозів та газовозів стоять у чергах вже не тільки на польському, а й на словацькому кордоні

Починаючи з другої половини листопада, в Україні спостерігається зростання цін на пальне, що пов’язується з протестами польських перевізників, які заблокували рух на українсько-польському кордоні. Це обмеження руху товарів може серйозно вплинути на ситуацію з пальним в Україні, адже фактично все пальне сьогодні наша країна імпортує.

Так, за словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, найпроблемніша ситуація може виникнути щодо автогазу, оскільки до 30% його перевезення автотранспортом припадають саме через Польщу. Водночас лише близько 10% бензину та дизпалива їдуть через Польщу, тобто удар по даному сегменту буде не таким складним.

Сергій Куюн зауважив, що ціни на бензин та дизпаливо в Україні вже почали падати, наприклад, одна з мереж АЗС знизила ціну на 3,5 грн за літр. Це сталося завдяки швидкій переорієнтації постачальників на доставку пального з південного напрямку, переважно через Румунію.

Інша справа — автогаз: замістити 30% його поставок значно складніше, хоча імпортери намагаються з цим боротися трьома способами:

нарощують доставку залізничним транспортом;

везуть автогаз через Словаччину, Румунію;

намагаються нарощувати імпорт автогазу з південного напрямку, а саме через Румунію.

Але як наголошує експерт, обсяг дуже великий і, щоб зробити це, буде потрібен час – як мінімум до грудня. Втім, з урахуванням блокувань у Словаччині, що почалися 21 листопада, процес може затягтися.

Такої думки дотримується директор зі стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук, який заявив, що багато бензовозів та газовозів стоять у чергах на польському кордоні, а відучора ще й на словацькому.

"Дані мітинги явно проплачені і мають завдання блокувати навіть не постачання товарів, газу чи бензину, а, скоріше, доставку зброї. А всі інші імпортери – продовольства, пального та інших товарів — вже просто потрапляємо під роздачу", — заявив експерт "Телеграфу".

Результатом усіх цих мітингів стали проблеми з доставкою товарів до України, подорожчання доставки автотранспортом у рази, а також зростання цін на одяг та техніку.