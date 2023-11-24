Пустые баки: из-за заблокированной польской границы автогаз дорожает и пропадает с АЗС

В Украине из-за заблокированных польских границ возникли большие проблемы с автогазом

На многих заправках в регионах газа уже вообще нет в продаже, на других начались перебои с поставками и взлетели цены.

Если в начале ноября, то есть до начала забастовок польских перевозчиков, средняя стоимость автогаза по стране колебалась вокруг 28,5 гривен за литр, то на 23 ноября — почти 36 гривен. На некоторых АЗС ценники еще выше. "Например, заправки, которые условно засчитывают в группу "Прииват" (их около 950) частично остались без газа, а там где он есть, цены подскочили до 39,6 гривен за литр, — говорит руководитель "А-95" Сергей Куюн.

На рынке – дефицит автогаза. По словам владельца трейдерской компании Sintonec Украина Михаила Шубана, импортеры не успевают обеспечить горючим всех желающих. Газовозы просто застряли в огромных очередях на границе.

"На один газовоз, прошедший таможню, может быть до 10 потенциальных покупателей. Это как сети АЗС, так и аграрии, покупающие газ для зерносушилок. Они сами предлагают выкупить газ дороже, то есть своего рода аукционы устраивают. Разумеется., что цена растет, и дальше будет расти, если не решится проблема с ритмичностью поставок", — рассказал Шубан.

Импортеры уже ищут щели на границе, но этот процесс небыстрый. Поэтому цены на газ, если и упадут, то не до предыдущих, "достаточных" отметок. "Если новые логистические маршруты будут длиннее польского, это автоматически повлияет на ценники. Поэтому с прайса исчезнет только "ажиотажная" наценка, а возвращения к газу по 28 не будет", — отметил Шубан.

Газ – это тот вид топлива, для которого цена очень важна. Если ресурс стремительно дорожает, то в какой-то момент заправляться им становится просто невыгодно, и владельцы автомобилей с ГБО возвращаются в бензин. Где у газа ценовой потолок?

Газ стоит на границе

О проблемах с автогазом "Бизнес Телеграф" уже писал. Это горючее едва ли не первым из всех товаров, импортируемых в Украину через Польшу, отреагировало на блокирование границ. По данным "А-95", через пропускной пункт "Ягодин-Дорохуск" в Украину везли основные объемы автогаза из Польши и стран Балтии. Но с началом стачек польских перевозчиков движение на этом участке границы почти остановилось. По данным "Укртрансбезопасности", к примеру, 23 ноября через Ягодин прошла только 21 фура, тогда как на очереди более 1800 авто.

Но это статистика по грузовикам со всеми товарами. Газовозы среди них — единицы.

Забастовщики обещали пропускать стратегически важные для Украины грузы, а автогаз именно такой. Но на практике тормозят всех. "Горючее пропускают, но очень медленно. Могут выдернуть из очереди газовоз или бензовоз, и дать ему "зеленый свет". Но это не общее правило, машины стоят в очереди по несколько суток", — рассказывает Шубан.

Не намного лучше ситуация и на других пропускных пунктах на польской границе. Именно через Польшу автотранспортом завозилось 30% всего импортного сжиженного газа. Так что доля "польских" поставок на украинском рынке автогаза достигала 25%.

Поскольку большие запасы топлива продавцы с начала полномасштабной войны не держат, буквально через несколько дней после начала забастовок уже начались перебои с ресурсом, а цена пошла вверх. "Скажем, за предыдущую неделю стоимость газа на АЗС в среднем повысилась на 2,15 гривен за литр", — отметили в "А-95".

Импорт автомобильного газа в Украину в ноябре упал очень заметно

Многие импортеры попытались оперативно перестроить логистику. "Сначала поехали через Словакию, но там тоже выросли очереди, да и местные перевозчики воду мутят, уже были предупредительные забастовки. Теперь ориентируемся на границы с Румынией, некоторые везут через Венгрию и Закарпатье. Там путь более-менее проездной, но местные оптовики начали повышать цену на сам ресурс.Количество желающих купить газ в той же Румынии резко увеличилось, и, как следствие, выросла цена.Было даже несколько дней, что мы привозили ресурс, считали закупку и логистику, и оптовая цена оказывалась выше, чем в то время торговали газом наши АЗС. Потом начали менять ценники и они", — рассказывает Шубан.

Заканчивается на заправках и дорожает

И ситуация пока только ухудшается. По данным "А-95", импорт газа продолжает падать. В сентябре завезли 88 700 тонн, в октябре – 83 200, а с 1 по 19 ноября – 45 600 тонн.

Конечно, ценник на газ уже достиг 36 гривен за литр. А некоторые продают вообще чуть ли не по 40. И не везде газ вообще есть

По данным мониторинга "А-95", на многих заправках газ либо "закончился", либо с ним перебои — нужно ждать поставки. "Наиболее массово "высохли" заправки группы "Приват". В половине областей на АЗС этой сети уже нет газа. А там, где он остался, продают по 39,6 гривен за литр. Перебои есть на UPG, Socar, Motto, БРСМ, "Аваниажи", — говорит Куюн.

"Действительно ощущаются существенные перебои с автомобильным газом. Все — из-за блокады польских границ и усложнения движения через словацкую границу. Наши газовозы стоят в огромных очередях, с той стороны границы их накопилось уже достаточно много, когда смогут заехать, неизвестно, — говорит руководящих департамента маркетинга сети "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук.- Бензовозы там же, кстати. Но запасов бензина и дизеля и у нас, и на рынке в целом достаточно, поэтому с этими видами топлива проблем не ожидается. А вот газ уже есть не на всех наших АЗС. 20 комплексов остались без ресурса".

Удержать цены никто не может. Директор по маркетингу сети Chipo Юлия Дубовик отметила, что с 6 ноября (т.е. заявленной даты начала забастовок польских перевозчиков) автогаз на их АЗС подорожал на 15%. "Сейчас покупаем ресурс на внутреннем рынке, цены очень высокие. Не исключаю, что сеть может в газали отказаться от автогаза и сосредоточиться на продажах бензина", — добавила Дубовик.

То же происходит и по отечественному газу, который продают через Украинскую энергетическую биржу. На торгах 22 ноября цена выросла на 1530 гривен на тонне по сравнению с предыдущей сессией до 63 988 гривен. Ресурс "Укрнафты" подорожал более чем на 2700 гривен, до 63800 за тонну. На аукцион выставили около 7 000 тонн газа. И лоты разлетелись через несколько часов.

Средняя цена автомобильного газа на украинских АЗС

Но решить проблему рынка украинские производители не могут. "Отечественный газ обеспечивает рынок всего на 20%, на всех желающих его не хватит. Поэтому решать проблему с импортом, потому что ресурса на АЗС станет еще меньше, а цена может и дальше расти", — говорит Шубан.

Многие импортеры пытаются по максимуму перебросить поставки на железную дорогу. Но там тоже непросто, потому что есть недостаток вагонов. Также в Украину завезли партию сжиженного газа из США, прибывшего на танкере в Румынию. Но тот пока на таможне, речь идет более чем о 200 газовозах. Сработает ли это пока неизвестно. "Больше рассчитываем на сезонное снижение спроса зимой, это позволит снизить дефицит потому что полностью его устранить", — говорит Шубан.

Аграриям уже невыгодно, автовладельцы считают

Как всегда происходит на дефицитных рынках, многие ставят цену с запасом и зарабатывают на ажиотаже.

Вопрос в том, когда цена автогаза достигнет потолка. Ведь большинство автомобилей с ГБО может ездить и на бензине. И как только владельцы машин увидят, что экономия на топливе закончилась, переходят на бензин.

Как говорит Шубан, пока на газе, несмотря на его удорожание, ездить все равно дешевле, чем на бензине. "Для расчета используется традиционная формула — стоимость самого дешевого бензина А-92 делим на 1,2 (потому что на 100 километров газа нужно потратить на 20% больше, чем бензина). А-92 сейчас в среднем по 53 гривны за литр. Так что ценовой потолок для газа — около 44 гривен за литр. Если будет дороже, перестанут заправляться", — говорит он.

Профильное издание encorr провело свое мини-исследование, утверждая, что для аграриев автогаз уже теряет привлекательность, и они стали меньше его покупать и переходят на природный газ.

Например, гигакалория тепла на сжиженном газе за новыми ценниками стоит вдвое больше, чем на природном газе, который пока не дорожает, и стоит до 20 гривен за куб. Сушка зерна занимает небольшую долю в его себестоимости, поэтому от сжиженного газа отказываются далеко не все аграрии, но такая тенденция есть.

Шубан отмечает, что как только проблемы с логистикой пойдут на убыль, и удастся закрыть вопрос дефицита, сжиженный газ начнет дешеветь. Но в предыдущие цены, которые были еще в начале ноября, рынок еще долго не вернется. "Снизим цену на "ажиотажную" составляющую, логистика в обход польских границ все равно останется в ценнике, а она более дорогая. Мы рассчитываем, что при отсутствии дефицита, газ будет стоить на АЗС примерно 30 гривен за литр. Но это будет постепенный процесс — снижение цен может занять до двух месяцев", — подытожил он.