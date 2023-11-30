Блокада границы Украины: польские власти обратились с требованиями к Еврокомиссии

Правительство Польши требует от Еврокомиссии изучить "последствия" отмены разрешений для Украины

Польские власти вместо того, чтобы прекратить блокаду украинской границы польскими перевозчиками, выдвигают требования к Европейской комиссии. В частности, министр инфраструктуры Польши Элвин Гаджадхур обратился к ЕС с требованием назначить комитет, который проверит соглашение между Украиной и ЕС, отменившее необходимость получения разрешений для украинских водителей.

О требовании говорится в официальном сообщении правительства Польши. Более того, Гаджадхур обратился к правительству Украины с просьбой выключить систему электронной очереди на двух пропускных пунктах на польско-украинской границе.

До этого министр 29 ноября побывал на границе и встретился с перевозчиками, блокирующими проезд грузовиков. Бастующие выдвинули ему ряд требований, а Вальдемар Ящур, глава Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей, заявил, что прекращать блокировку границы не планируется.

"Но от того, чтобы распространить ее, мы отказались, хотя это уже готовилось. Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль въезжающих в Польшу грузовиков", – заявил он.

4 декабря 2023 г. в Брюсселе соберется Транспортный совет ЕС. Польша требует, чтобы главной темой вместо блокирования границы поляками стало обсуждение "последствий соглашения ЕС-Украина, вступившего в силу с 1 июля 2022 года", а также чтобы был назначен специальный комитет "проверяющий эти последствия".

Напомним, акция протеста на границе продолжается с начала ноября, а протестующие требуют ввести коммерческие разрешения на перевозку для украинских компаний, а также приостановку лицензий для компаний, созданных после начала российского вторжения и проверки их деятельности.

Возможный кандидат на пост премьера Польши Дональд Туск подверг критике действующее правительство страны за его бездействие в вопросе блокирования украинской границы.