Украинские водители на границе с Польшей объявили голодовку, но уже есть первые договоренности

Самая большая очередь украинских грузовиков на одном из КПП состоит из 800 машин

Из-за протестов польских перевозчиков и блокирования пунктов пропуска в Украину несколько тысяч украинских водителей застряли на границе. Дальнобойщики на КПП "Краковец-Корчева" объявили голодовку в ответ полякам.

Об этом с места происшествия сообщила корреспондентка Суспильного. Однако, по сообщению Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, стороны уже согласовали меры по частичному разблокированию границы.

Отмечается, что основным требованием объявивших голодовку водителей является то, чтобы польские забастовщики пропускали большее количество грузовиков. Оптимальным количеством, по словам дальнобойщиков, считается 14 грузовых машин в час.

По словам водителя рефрижератора Александра Химича, только приоритетных грузовиков насчитывается 1207. К этому приоритету относятся тентованные машины, которые везут грузы: топливо, например, огнеопасные вещества.

Часть дальнобойщиков пыталась провести переговоры с польскими перевозчиками, но их не упустила местная полиция.

"Мы хотели принять участие в мирной акции — переговорах с митингующими. Нас заблокировала полиция. Около 250 человек с одной стороны. Нам не дали дойти до протестующих. Польская полиция дала добро поехать трем мужчинам, волонтеру, наши требования выслушали, но никто их не принял. Мы объявляем голодовку, но сейчас еще ждем встречи с консулом", — говорит еще один водитель.

Свыше 200 украинских водителей оставляют на полевой дороге. Также известно, что к ним приехал консул из Генерального консульства Украины в Люблине Василий Иордан, который пригласил двух украинских водителей поехать вместе с польскими протестующими.

По состоянию на 15:00, 1 декабря, в трех пунктах пропуска, граничащих со Львовской областью, ожидают 1750 грузовиков.

"По информации, предоставленной нам польскими коллегами, в пункте пропуска "Краковец" ожидает 450 грузовиков, В пункте пропуска "Шегини" — 500 и в пункте пропуска "Рава-Русская" самая большая очередь, она составляет 800 грузовых средств", — рассказала пресс-служба. Львовский пограничный отряд.

Что было происходило для частичной разблокировки КПП

В пятницу, 1 декабря, в Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и госсекретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера за председательство Ядвиги Эмилевич, правительственной уполномоченной по вопросам польско-украинского сотрудничества в области развития и при участии Министерства внутренних дел в Польше.

Сторонам удалось согласовать ряд мер по облегчению ситуации:

открытие пункта пропуска "Угринов—Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;

создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин—Дорогуск" и "Краковец— Корчева". Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне;

запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" сроком в один месяц.

Вопрос об отмене или изменениях в "транспортном безвизе" не обсуждался, его не было в повестке дня.

Министерство отмечает, что польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов—Долгобычев" и "Нижанковичи—Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС. Но это неприемлемо для Украины и ЕС, поскольку это дискриминация в отношении других стран.

"Остальное было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС при участии руководства Директората Еврокомиссии по транспорту и мобильности (DG MOVE) 30 ноября", — добавляет пресс-служба.

В то же время, Министерство восстановления совместно с DG MOVE работают над решениями, благодаря которым удастся урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

"Ключевыми позициями являются улучшение пропускной способности имеющихся пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков, пропущенных через границу. Также речь идет о разработке Плана действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска", — отмечает пресс-служба.

Напомним, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев в интервью "Телеграфу". По его словам, решить проблему блокирования границ можно только путём переговоров с правительствами стран-партнеров через посредничество со стороны Еврокомиссии.