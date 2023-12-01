Українські водії на кордоні з Польщею оголосили голодування, але вже є перші домовленності

Найбільша черга українських вантажівок на одному з КПП складається з 800 машин

Через протести польських перевізників та блокування пунктів пропуску в Україну кілька тисяч українських водіїв застрягли на кордоні. Далекобійники на КПП "Краківець-Корчова" оголосили голодування у відповідь полякам.

Про це з місця події повідомила кореспондентка Суспільного. Проте, за повідомленням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, наразі сторони вже погоди заходи для часткового розблокування кордону.

Зазначається, що основною вимогою водіїв, які оголосили голодування, є те, щоб польські страйкарі пропускали більшу кількість вантажівок. Оптимальною кількістю, за словами далекобійників, вважається — 14 вантажних машин на годину.

За словами водія рефрижератора Олександра Хіміча, тільки вантажівок, які є пріоритетними, нараховується 1207. До цього пріоритету належать тентовані машини, які везуть вантажі: паливо, наприклад, вогненебезпечні речовини.

Частина далекобійників намагалась провести переговори з польськими перевізниками, але їх не пропустила місцева поліція.

"Ми хотіли взяти участь у мирній акції — переговорах з мітингувальниками. Нас заблокувала поліція. Близько 250 людей з однієї сторони. Нам не дали дійти до протестувальників. Польська поліція дала добро поїхати трьом чоловікам, волонтеру, наші вимоги вислухали, але ніхто їх не прийняв. Ми оголошуємо голодування, але зараз ще чекаємо на зустріч з консулом", — каже ще один водій.

Зазначається, що понад 200 українських водіїв залишають на польовій дорозі. Також відомом, що до них приїхав консул з Генерального консульства України у Любліні Василь Йордан, який запросив двох українських водіїв поїхати разом до польських протестувальників.

Станом на 15:00, 1 грудня, у трьох пунктах пропуску, що межують з Львівщиною, очікують 1750 вантажівок.

"За інформацією, яку надали нам польські колеги, у пункті пропуску "Краківець" очікує 450 вантажівок, У пункті пропуску "Шегині" — 500 та у пункті пропуску "Рава-Руська" найбільша черга, вона складає 800 вантажних засобів", — розповіла речниця Львівського прикордонного загону.

Що було походжено для часткового розблокування КПП

У пʼятницю, 1 грудня, у Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача й держсекретаря міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера за головування Ядвіги Емілевич, урядової уповноваженої з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку та за участі Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Сторонам вдалось погодили низку заходів для полегшення ситуації:

відкриття пункту пропуску "Угринів—Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин—Дорогуськ" та "Краківець—Корчова". Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці;

запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі—Мальховіце" терміном в один місяць.

Питання щодо скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось, його не було в порядку денному.

Міністерство зазначає, що польські протестувальники наполягають на функціонуванні "Угринів—Долгобичув" та "Нижанковичі—Мальховіце" лише для транспорту на реєстрації ЄС. Але це є неприйнятним для України і ЄС, оскільки це є дискримінацією щодо інших країн.

"Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада", — додає пресслужба.

Водночас Міністерство відновлення спільно з DG MOVE працюють над рішеннями, завдяки яким вдасться врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

"Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску", — відзначає пресслужба.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, вирішити проблему блокування кордонів можна лише шляхом переговорів з урядами країн-партнерів через посередництво з боку Єврокомісії.