Не тільки блокада: Польща вводить нові заходи на кордоні з Україною

Ситуацію з українськими перевізниками будуть розглядати в європейських інституціях

Польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Водночас Польща вирішила посилити контроль вантажівок на українсько-польському кордоні.

Про це заявив міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур. За його словами, для цього будуть залучені додаткові сили.

"Ми в постійному діалозі з транспортною галуззю. Під час останньої зустрічі ми домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на українсько-польському кордоні. Це була одна з вимог галузі. Сьогодні ми показуємо, що тримаємо слово: автомобільна транспортна інспекція, Державна податкова адміністрація, прикордонна служба та поліція направили в цей регіон додаткові сили", — сказав Гаджадгур.

Він також підкреслив, що польський уряд також вживатиме заходів в європейських інституціях, спрямованих на усунення недобросовісної конкуренції на транспортному ринку. Він зазначив, що майбутній саміт Транспортної ради Євросоюзу, запланований на понеділок, 4 грудня, є моментом, коли ЄС має підняти питання про наслідки скасування вимоги щодо наявності дозволів на в’їзд до ЄС для українських водіїв.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в інтерв’ю "Телеграфу" заявив, що вирішити проблему блокування кордонів можна лише шляхом переговорів з урядами країн-партнерів через посередництво з боку Єврокомісії.