Польская блокада: Гетманцев заявил об огромных убытках для Украины и сказал, что делать

Депутаты уже сами готовы отправлятся на границу

Забастовки польских перевозчиков уже сильно ударили по сборам на таможне. Этот госорган, в отличие от налоговой, очень чувствительна к любым подобным стрессам.

Об этом заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев в интервью "Телеграфу". Он объяснил, что налоговая последствия испытывает через 2-3 месяца, а таможня — уже на вечер.

Гетманцев высказал надежду, что формирование нового правительства в Польше, которое должно состояться через несколько недель, ускорит снятие блокировки границ перевозчиками.

"Потому что единственная страна, которая на государственном уровне заинтересована в блокировании сухопутных границ Украины, это россия", — сказал он.

По его словам, если понадобится, чтобы депутаты Верховной Рады поехали наводить порядок — "мы готовы, и я готов уезжать". Но, тут же отмечает, что ему кажется, что это дело все-таки нашего правительства и правительства Польши.

"Вместе с нашими друзьями в Варшаве и Брюсселе должны сделать выводы из этого кейса. Желание понравиться любым группам можно привести к тому, что чиновники поставят под удар интерес страны и всего ЕС в целом. Никогда не нужно заигрывать с популистами", — подчеркивает Гетманцев.

Стоит отметить, что уже после выхода интервью Гетманцев в своем Telegram-канале привел даже конкретные цифры этого удара по таможне. Так, согласно первым данным работы таможни в ноябре, индикативный показатель 48,5 млрд.грн. выполнен всего на 39,2 млрд. грн или на 81%.

"Ввиду перевыполнения плана в прошлом месяце, недовыполнение в ноябре можно объяснить лишь падением грузооборота на западном участке границы. Вот прямые потери от бессмысленной незаконной и несправедливой блокировки", — заявил он.

Больше о том, к чему готовиться украинскому бизнесу, кого будут проверять, как на налогооблагаемую базу влияют обязательные кассовые аппараты и что будет с таможенными сборами после забастовок перевозчиков, вы можете прочитать в полной версии интервью Данила Гетманцева "Телеграфу" под названием "За ноябрь можем недосчитаться трети таможенных пошлин – первая часть интервью с Данилой Гетманцевым".

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