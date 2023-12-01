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Польська блокада: Гетманцев заявив про величезні збитки для України та сказав, що робити

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Данило Гетьманцев Новина оновлена 01 грудня 2023, 14:01
Данило Гетьманцев. Фото Фото "Телеграф"

Депутати вже самі готові вирушати на кордон

Страйки польських перевізників уже сильно вдарили по зборах на митниці. Цей держорган, на відміну від податкової, дуже чутливий до будь-яких подібних стресів.

Про це заявив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Телеграфу". Він пояснив, що податкова наслідки відчуває за 2-3 місяці, а митниця — вже на вечір.

Гетьманцев висловив сподівання, що формування нового уряду в Польщі, яке має відбутися за кілька тижнів, прискорить зняття блокування кордонів перевізниками.

" Бо єдина країна, що на державному рівні зацікавлена у блокуванні суходільних кордонів України, це росія.", — сказав він.

За його словами, якщо знадобиться, щоб депутати Верховної Ради поїхали наводити лад — "ми готові, і я готовий їхати". Але, одразу зазначає, що йому здається, що це справа все-таки нашого уряду та уряду Польщі.

"Разом з нашими друзями у Варшаві і Брюсселі маємо зробити висновки з цього кейсу. Бажання сподобатися будь-яким групам можна довести до того, що чиновники поставлять під удар інтерес країни і всього ЄС в цілому. Ніколи не треба загравати з популістами",наголошує Гетманцев.

Варто зазначити, що вже після виходу інтерв’ю Гетманцев у своєму Telegram-каналі навів навіть конкретні цифри цього удару по митниці. Так, згідно з першими даними роботи митниці у листопаді, індикативний показник 48,5 млрд.грн. виконано лише на 39,2 млрд. грн. або на 81%.

"І зважаючи на перевиконання плану минулого місяця, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону. Ось прямі втрати від безглуздого незаконного і несправедливого блокування", — заявив він.

Більше про те, до чого готуватися українському бізнесу, кого перевірятимуть, як на базу оподаткування впливають обов’язкові касові апарати і що буде з митними зборами після страйків перевізників, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Данила Гетманцева "Телеграфу" під назвою "За листопад можемо недорахуватися третини митних зборів — перша частина інтерв’ю з Данилом Гетманцевим".

Раніше ми писали про те, що транспортний колапс на кордоні України та Польщі обернувся трагедією.

Теги:
#Україна #Польща #Митниця #Блокада