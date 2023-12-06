Українців попередили про швидкий стрибок цін на продукти: названо причину

Подорожчати можуть банани, цитрусові, більшість морепродуктів та риба

Українців попередили, що різдвяний продуктовий кошик може сильно зрости в ціні. Подорожчання відбудеться, якщо до 10 грудня польські перевізники не припинять блокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Інформацію він озвучив в ефірі телемарафону у середу, 6 грудня.

"Такий ризик (подорожчання – ред.) є. Якщо партнери (польська сторона – ред.) все-таки виконають обіцянки, тому що останніми днями триває активна дискусія, наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється, тоді він буде меншим". Якщо він (страйк — ред) буде весь грудень, то (…) на жаль, він (різдвяний продуктовий кошик — ред.) буде дещо дорожчим", — сказав заступник міністра.

Для прогнозу подорожчання, Висоцький запропонував розділити святковий продуктовий набір на кілька частин, винісши окремо базові соціальні продукти.

При цьому представник профільного міністерства зазначив, що овочі борщового набору не подорожчали. Їх практично повністю забезпечують внутрішнє виробництво.

Якщо порівнювати сьогоднішні ціни з торішніми, то низка продуктів навіть стала дешевшою. Так, наприклад, цибуля та морква втратили в ціні 60%, яйця подешевшали на 16%, олія – на 18%, а гречка – на 60%.

Відповідно, за базовими продуктами, які забезпечує вітчизняне виробництво, цього сезону немає продуктової інфляції.

"Якогось дефіциту фізичного не передбачається, бо нехай і із затримкою, але ця продукція доїжджає. Але якщо машина їде плюс тиждень чи плюс тисячу кілометрів чи два, логічно, що логістика дорожчає", — пояснив чиновник.

За словами Тараса Висоцького, ціни на банани, цитрусові, більшість морепродуктів та рибу можуть зрости. Це пояснюється тим, що Україна їх імпортує.

Чиновник запевнив, що дефіцит продуктів на ринку не буде. "Все це не стосується базових продуктів: яйця, молоко, овочі, крупи – всього цього достатньо для забезпечення внутрішнього споживання", — резюмував Висоцький.

Нагадуємо, що блокування українсько-польського кордону призвело до зниження експорту через пункти пропуску на 40%. Україна вже втратила з держбюджету 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що для вирішення ситуації владі вдалося розблокувати пункт пропуску "Ужгород-Вишне-Німецьке" на кордоні зі Словаччиною.