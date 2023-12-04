Ситуація на кордоні з Польщею: через один пункт почали пропускати вантажівки, але не всі

На виїзд із України прикордонники вже оформили 30 великовагових транспортних засобів

У ніч на 4 грудня у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" прикордонники розпочали оформлення порожніх великовагових вантажівок. Пропуск вантажних машин почався о 1 годині ночі по Києву (опівночі за Варшавським часом).

Станом на 07:00 ранку в пункті пропуску "Угринів" на виїзд з України прикордонники вже оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною масою понад 7,5 т. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Зазначається, що заїзд вантажівок до пункту пропуску відбувається у порядку загальної черги.

Відкриття "Угриніва" є першим пунктом зі списку заходів, спрямованих на зняття блокади кордону. Варто зазначити, що це загальна КПП на польській стороні, який азвичай працював лише для легкового транспорту та автобусів. Наразі порожні фури, зокрема цистерни, можуть проїхати через нього без реєстрації в електронній черзі. Пропускатимуть понад 100 вантажівок на добу.

Українська сторона сподівається, що це дозволить незабаром налагодити безперебійний транспортний рух через кордон із Польщею.

Нагадаємо, що1 грудня представники Міністерства відновлення України та Міністерства інфраструктури Польщі домовилися про відкриття цього пункту пропуску для порожніх фур.

Раніше "Телеграф" писав, що польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. У той же час, Польща вирішила посилити контроль вантажівок на українсько-польському кордоні.