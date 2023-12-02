Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда оцінив польську блокаду на кордоні

У блокаді українського кордону польськими перевізниками, яка триває з 6 листопада, з 1 грудня додалася ще й блокада з боку словаків. Їхні перевізники заблокували пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке" — "Ужгород".

Я вбачаю у діях перевізників на кордонах з Україною досить ефективний вплив російських спецслужб. Вони вплинули на позицію організатора польських протестів Рафала Меклера, який володіє компанією Rafał Mekler Transport. Думаю, впливають і на позицію словацьких перевізників.

Мета таких дій – заблокувати чи зменшити транспортний потік до України за умов, коли новий морський коридор ще не запрацював на повну потужність.

Те, що відбувається, свідчить про низку потреб, що існують на цей момент.

1. Збільшення ефективності процесів на море. Максимальне притискання кораблів російського Чорноморського флоту до портів.

2. Необхідна активніша, наступальна позиція України у спілкуванні з країнами Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина). З формулюванням загального порядку денного для діалогу (з умовним форматом типу – Україна також прагне бути центральноєвропейською державою). Пошук шляхів для компромісів

3. Підштовхування спецслужб країн ЄС та НАТО до того, щоб вони більш активно з’ясовували – хто і як стоїть за такими узгодженими діями перевізників у різних країнах. Без стороннього впливу тут не обійшлося.