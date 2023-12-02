Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда оценил польскую блокаду на границе

В блокаде украинской границы польскими перевозчиками, которая продолжается с 6 ноября, с 1 декабря добавилась еще и блокада со стороны словаков. Их перевозчики заблокировали пункт пропуска "Вышне-Немецке" — "Ужгород".

Я усматриваю в действиях перевозчиков на границах с Украиной достаточно эффективное влияние российских спецслужб. Они повлияли на позицию организатора польских протестов Рафале Меклере, который владеет компанией Rafał Mekler Transport. Думаю, влияют и на позицию словацких перевозчиков.

Цель таких действий – заблокировать или уменьшить транспортный поток в Украину в условиях, когда новый морской коридор еще не заработал на полную мощность.

Происходящее свидетельствует о ряде потребностей, существующих на данный момент.

1. Увеличение эффективности действий на море. Максимальное прижатие кораблей российского Черноморского флота к портам.

2. Необходима более активная, наступательная позиция Украины в общении со странами Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). С формулированием общей повестки дня для диалога (с условным форматом типа – Украина также стремиться быть центрально европейской державой). Поиск путей для компромиссов

3. Подталкивание спецслужб стран ЕС и НАТО к тому, чтоб они более активно выясняли – кто и как стоит за такими согласованными действиями перевозчиков в разных странах. Без постороннего влияния тут явно не обошлось.