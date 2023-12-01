Только начали решать с Польшей: украинскую границу заблокировали еще в одной стране

Украинцев просят учитывать эту информацию при планированни своего маршрута

В то время как на границе с Польшей появились первые договоренности между грузоперевозчиками, началась блокада со стороны словаков. Перевозчики заблокировали пункт-пропуска "Вышне-Немецке" — "Ужгород", как и обещали ранее.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко. По его словам, словаки настроены серьезно, и акция протеста может быть бессрочной.

"В ходе взаимодействия со словацкими пограничниками получена информация о начале блокирования движения грузовиков на направлении пунктов пропуска "Вишне-Немецкое" — "Ужгород". Частичное блокирование грузового направления осуществляют словацкие перевозчики. По имеющейся информации блокирование может нести бессрочный характер", — сказал Андрей Демченко.

По данным Госпогранслужбы Украины, представители Союза перевозчиков Словакии заблокировали около 900 грузовиков, они не могут пересечь границу и вернуться домой. Демченко отметил, что словаки заранее предупреждали о блокировке этого пункта пропуска и обещали пропускать в Украину по 4 автомобиля в час и не препятствовать проезду грузовиков с гуманитарными товарами, топливом и другими важными грузами.

В то же время движение грузовиков из Украины осуществляется в штатном режиме без каких-либо препятствий. В случае изменения ситуации на границе в Госпогранслужбе пообещали оперативно сообщать информацию.

"Также не ограничивается движение легкового автотранспорта и автобусов. Просим учесть информацию при планировании поездки за границу", — добавили в ГПСУ.

Напомним, что блокировка границы с Украиной польскими перевозчиками началась в начале ноября. В пробках продолжают стоять больше тысячи грузовиков, а также известно о гибели двух водителей. Некоторые поляки выступили с компромиссным решением и пообещали передать его на рассмотрение правительству. По их словам, убытки несет не только Украина, но и сама Польша.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие убытки понесла Украина из-за блокировки границы поляками. Даниил Гетманцев озвучил серьезные суммы.