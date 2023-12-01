"Привет, нам всем хана": новые правила ввоза гуманитарки дали сбой в первый день введения

Волонтеры сообщают об образовании очередей на границе из-за новых правил ввоза и учета гуманитарки

С 1 декабря в Украине начали действовать новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи. Но обещанное Минсоцполитике удобство и прозрачность пока выглядит как большая проблема. Волонтеры, пытавшиеся сегодня ввезти автомобили для фронта через Львовскую таможню, не смогли воспользоваться автоматизированной системой, и в результате машину у них забрали, а их самих пешком отправили дальше.

Почему возникла такая ситуация, разбирался "Телеграф".

Сервер "лежит" наглухо

Первый день зимы стал стартом для новой системы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения. Соответствующее постановление Кабмин утвердил 5 сентября и с тех пор вокруг его положений шла оживленная дискуссия. Волонтеры опасались, что нововведения усложнят, а то и сделают невозможным ввоз важных для передовой вещей — транспорта, такмеда и т.д. Однако в Минсоцполитике, которое и инициировало изменения, отмечали: цель у них единственная — навести порядок с гуманитаркой.

В ответ на гневный пост по этому поводу волонтера Елены Новиковой министер социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула: "зрады" искать не стоит, а вот отследить, куда идет помощь, точно необходимо. Причина в тому, что были зафиксированы неединичные случаи, когда она не доходила до заявленных адресатов. В частности, чиновница отмечала: "При проверке из 3 тыс. деклараций, где были указаны получателями воинские части, военные подтвердили о получении помощи всего от 800".

Министр соцполитики отметила, что проверка показала: не вся помощь доходит до заявленных адресатов.

Также в Минсоцполитики разъясняли: с 1 декабря получатели смогут подавать декларацию онлайн с использованием Автоматизированной системы регистрации гуммпомощи. Параллельно до 1 апреля будут действовать бумажные декларации. При этом форма и содержание обоих вариантах документов будут идентичными.

Но с утра в соцсетях появились сообщения о возникновении проблем на границе при попытке ввезти гуманитарку. Такой случай описала уже упомянутая Елена Новикова. Два волонтера из ее команды были в числе первых, кто должен был проходить границу по новой системе. Это происходило на Львовской таможне.

"Мы вторые в Украине проходили границу по новой системе. Поздравляю, нам всем хана. Таможенники ждали 00:00, чтобы начать тупо издеваться, – написала Елена. — Они, извините, быковали на девушек с нашей машиной, обращались с нами, как с преступницами. Я обратилась в чат поддержки Минсоца. Мне дали ссылку, где нужно "интуитивно зарегистрироваться". Угадайте, что? Система не загрузилась с первого раза. Это ваше лицо, Минсоц? Кто писал вам бекенд? Кривые джуны из OLX? Не стыдно ли такое в стране самого мощного IT сектора? Кстати, связь на границе примерно 1 из 5. Ваша система грузится вечность. Это просто какое-то низкопробное г*вно.

Елена Новикова выложила скрин, на котором видно, что система выдавала ошибку при попытке в нее войти

И, наконец, самое интересное. Они устроили настоящий прессинг девушкам, довели до слез, заставляли поскорее предоставить код, а сервак при этом "лежит" наглухо. Логин не идет ни из чего. Чат поддержки Минсоца "морозится". Пограничники прессуют двух девушек посреди ночи. Наконец на водителя наложили арест, а машину забрали.

У нас есть 5 суток, чтобы забрать машину с кодом из системы, которая умерла, не родившись. Девушек вытолкали ночью во вьюгу и мороз пешком домой. Я бы хотела забрать этот код получателя, но система "легла" в первый же час. Одни из лучших волонтеров больше никогда не станут никому помогать, потому что получили арест за попытку помочь. Браво! Система работает на уничтожение нас как нации", — эмоционально завершила пост волонтер и тегнула таможенников и министерство.

Пока пообщаться напрямую с Еленой не удалось, в то время как другие волонтеры, оказавшиеся в аналогичной ситуации, объясняют, почему система дает сбой.

"Отсрочили введение электронной декларации, то есть декларация принимаются дальше в бумажном виде. Но не отменили регистрацию в реестре тех ГО и БФ, которые перевозят гуманитарку, — отмечает в одном из комментариев львовская волонтер Марина Зобнина. — При регистрации за тобой закрепляют номер (номера мало) и этот номер ты должен назвать на таможне, и он должен синхронизироваться в таможенной системе. А оно не работает! В реестре зарегистрироваться невозможно. А номера тех случайных счастливчиков, кому удалось, — не синхронизируются с системой на таможне.

Разъяснение для таможенников Минсоцполитики вчера сбросило на Вайбер и ничего не разъяснило, кроме того, что все ОО и Фонды без регистрации не пускать, а только пускать по запросам от государственных служб — от в/ч, пограничной службы, полиции и т.д. Таможенники не понимают, что должны с этим делать, они злятся, потому что претензии к ним. Заезжающих таможенники отправить обратно в Польшу, скажем, не могут — нет оснований, выпустить не могут, Минсоцполитики запрещает, оставляют это все на территории таможни, размеры которой не резиновые. Я бы требовала присутствия тех, кто в Минсоцполитике внедрял эту откровенную *уйню, круглосуточно на таможнях, чтобы своими глазами видели, как выглядит на практике их дебилизм", — резюмирует волонтер.

Марина Зобина оставила на таможне автомобиль, потому что не смогла зарегистрироваться в системе.

Для кого это?

Первым на событие отреагировал и.о. начальника Львовской таможни Андрей Кузник. В комментариях под сообщением Елены Новиковой он пообещал разобраться в ситуации после разговора с волонтером и провести "профилактические беседы" с подчиненными. По просьбе "Телеграфа" прокомментировать общую ситуацию с гуманитаркой на вверенном ему участке также сказал, что сделает это, если будет иметь факты на руках.

В комментариях волонтеры удивляются, почему проблему возможно решить только в ручном режиме.

Ответ в соцсети предоставила и министер соцполитики Оксана Жолнович, которая сделала предварительные выводы, а именно: организация, на которую везли гуммопомощь, просто не была в реестре получателей, соответственно и ввозить на нее помощь нельзя было.

"До сегодняшнего дня в реестр такие организации вносила рабочая группа при Министерстве. С сегодняшней ночи руководитель или уполномоченное лицо может самостоятельно зарегистрироваться в нашей системе", — говорится в комментарии чиновника. — Чтобы внести свою организацию в реестр достаточно, чтобы руководитель или уполномоченное лицо только один раз зарегистрировались и получили номер.

Система заработала с 00:00, в реестр сразу начали вноситься новые получатели. Согласно нормам закона, организация, которая не внесена в реестр, не может быть получателем гуманитарной помощи. Такая организация не имела законных оснований ввозить гуманитарную помощь, не являясь получателем. Хотя, конечно, инспекторы должны были вежливо общаться. Здесь извиняюсь, но руководитель таможни включился. Указанная ситуация показывает, что к сожалению у нас ввозили помощь без ведома получателей на их имя или на организации, которые вообще не являются получателями гумпомощи. Сейчас так делать нельзя будет", — констатировала Оксана Жолнович.

Но, как свидетельствуют сообщения от других волонтеров, пока на границе специалисты берут паузу, потому что просто не знают, как поступать по новым правилам.

- Мы стоим на пункте пропуска "Шегини" с 5 часов утра, везем два автобуса, — рассказала "Телеграфу" представительница "Роя — фонда помощи войску" Диана Ильницкая. — Получателем у нас есть военная часть, но таможенники не знают, нужно вносить их в реестр или нет. Говорят, что не знают процедуры, потому мы просто ждем.

Растет очередь транспорта, который пытаются ввезти волонтеры в Украину и на пункте пропуска Устилуг Волынской области. Волонтер Юлия Качанюк на видео показала количество легковых автомобилей и бусиков, которые должны работать на фронте. По ее словам, в настоящее время собралось около сотни транспортных средств, это при том, что сегодня морозная погода и ожидание превращается в испытания.

На морозе сейчас стоят десятки волонтеров, которые хотят ввезти гуманитарную помощь в Украину.

— С польской стороны на границе я была в начале часа ночи, а с украинской — где-то в 04:30-05:00. Сразу нам сообщили, если мы везем гуманитарную помощь, то сегодня это происходит согласно постановлению Кабмина, которое начало действовать с 1 декабря, и что нужны коды. Но как их получить и что делать, никто не объяснил, — описывает ситуацию волонтер нашему изданию. — После того, как мы начали в соцсетях поднимать этот вопрос, потому что некоторые водители не имели с собой запасов воды, еды, у них заканчивалось топливо, к нам вышел руководитель таможни. Это было где-то в 10 часов. Он очень эмоционально объяснил: есть два варианта ввоза гуманитарки. Либо мы предоставляем письмо от воинской части, которая получит эту гуманитарную помощь, либо предоставляем код, сгенерированный получателем гуманитарки из автоматизированной системы, и это должно быть только юридическое лицо. После чего нас проверяют по базе и пропускают.

Часть волонтеров, у кого еще не зарегистрированы организации, мысленно похоронили свое дело, часть начала звонить бойцам, которым везла помощь, чтобы получить письмо, часть попыталась сделать все через систему. Руководство нашего ОО "Паляница" из Коростышева в течение нескольких часов это сделало и мы смогли проехать. И все равно нас возмутило такое решение, потому что фактически простые ребята, которые должны получить автомобили, останутся без них, потому что решать, кому ее передать будет командование части, а волонтеры при этом оказались лишены права помогать, — резюмирует Юлия.

В соцсетях продолжается оживленное обсуждение ситуации, в частности, военные и волонтеры подчеркивают, что сбои в системе и недоразумения ожидаемы. По их мнению, вопрос просто не был хорошо проработан и должностные лица не учли, что значительный объем гуманитарки поставляют в Украину небольшие фонды или организации.

"Большинство волонтеров, которые занимаются непосредственным поиском и доставкой автомобилей в Украину, не имеют соответствующей специальности или опыта работы хотя бы в проектах. Но способны помогать быстро, — написала в комментариях под постом Елены, который запустил дискуссию, старший боевой медик роты в ТРО Наталья Тарасова. — Даже мне, руководителю благотворительного фонда с многолетним опытом, придется полностью погрузиться в изучение нормативки на пару дней, которые я оторву от отдыха, потому что от службы оторвать не получится, а потом переживать 2 недели, все ли я сделала правильно и доедет ли до моего места службы волонтерский кейзевак.

Или его тоже отожмут, потому что мне нет времени корректировать на ходу (и по телефону!!) свои предыдущие действия. Действия, точно не имевшие мошеннического умысла, но вдруг государством могут рассматриваться как таковые. Вы анализировали, какое количество авто ввозится на фронт малыми волонтерами, а не большими фондами? Для кого это? Мы воюем до победы или как? Зачем мне государственные чиновники, не способствующие укреплению войска, а разрушающие то, что хоть как-то работали?", — возмущается она.

С сегодняшнего дня, 1 декабря, как сообщал "Телеграф", изменения коснулись не только ввоза и учета гуманитарной помощи, кроме того, в стране будут возобновлены налоговые проверки, измененены правила заполнения платежей на уплату ЕСВ, а также начнет действовать пилотный проект по приему экзаменов у водителей на прозрачных условиях.