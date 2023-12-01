"Вітаю, нам усім хана": нові правила ввозу гуманітарки дали збій в перший день запровадження

Волонтери повідомляють про утворення черг на кордоні через нові правила ввезення та обліку гуманітарки

Із 1 грудня, в Україні почали діяти нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Але обіцяна Мінсоцполітики зручність і прозорість поки виглядає як велика проблема. Волонтери, які намагалися сьогодні ввезти автівки для фронту через Львівську митницю, не змогли скористатися автоматизованою системою, і в результаті машину у них забрали, а їх самих пішки відправили далі.

Чому виникла така ситуація, розбирався "Телеграф".

Сервер "лежить" наглухо

Перший день зими став стартом для нової системи пропуску та обліку гуманітарної допомогу в умовах воєнного стану. Відповідну постанову Кабміну затвердили 5 вересня і відтоді навколо її положень точилася жвава дискусія. Волонтери побоювалися, що нововведення ускладнять, а то й унеможливлять ввезення важливих для передової речей — транспорту, такмеду тощо. Однак у Мінсоцполітики, яке і ініціювала зміни, наголошували: мета у них єдина — навести лад з гуманітаркою.

У відповідь на гнівний пост з цього приводу волонтерки Олени Новікової міністерка соціальної політики Оксана Жолнович наголосила: "зраду" шукати не варто, а от відстежити, куди йде допомога, точно необхідно. Бо було зафіксовано непоодинокі випадки, коли вона не доходила до заявлених адресатів. Зокрема, урядовиця зазначала: "При перевірці з 3 тис. декларацій, де були зазначені отримувачами військові частини, військові підтвердили про отримання допомоги лише від 800".

Міністерка соцполітики зазначила, що перевірка показала: не вся допомога доходить до заявлених адресатів.

Також у Мінсоцполітики роз’яснювали: від 1 грудня отримувачі зможуть подавати декларацію онлайн з використанням Автоматизованої системи реєстрації гумдопомоги. Паралельно до 1 квітня діятимуть і паперові декларації. При цьому форма та зміст в обох варіантах документів будуть ідентичними.

Але від ранку у соцмережах з'явилися повідомлення про виникнення проблем на кордоні при спробі ввезти гуманітарку. Такий випадок описала вже згадана Олена Новікова. Дві волонтерки з її команди стали другими, хто мав проходити кордон за новою системою. Це відбувалось на Львівській митниці.

"Ми другі в Україні проходили кордон за новою системою. Вітаю, нам усім хана. Митники чекали 00:00, щоб почати тупо знущатись, — написала Олена. — Вони, вибачте, бикували на дівчат з нашою машиною, поводились з нами, як зі злодюжками. Я звернулась до чату підтримку Мінсоцу. Мені дали посилання, де треба "інтуїтивно" зареєструватись". Вгадайте що? Система не завантажилась з першого разу. Оце ваше обличчя, Мінсоц? Хто писав вам бекенд? Криві джуни з OLX? Не соромно таке в країні найпотужнішого IT сектору? До речі, зв'язок на кордоні приблизно 1 з 5. Ваша система грузиться вічність. Це просто якесь низкопробне г*вно.

Олена Новікова виклала скрін, на якому видно, що система видавала помилку при спробі до неї увійти

І врешті решт найцікавіше. Вони влаштували справжній прессинг дівчатам, довели до сліз, змушували скоріше надати код, а сервак при цьому "лежить" наглухо. Логін не йде ні через що. Чат підтримки Мінсоцу "морозиться". Прикордонники пресують двох дівчат посеред ночі. Врешті на водійку наклали арешт, а машину забрали.

В нас є 5 діб, щоб забрати машину з кодом з системи, яка вмерла, не народившись. Дівчат випхали в завірюху вночі і мороз пішки додому. Я би хотіла забрати той код набувача, але система лягла в першу ж годину. Одні з найкращих волонтерок більше ніколи не стануть нікому допомагати, бо отримали арешт за спробу допомогти. Браво! Система працює на знищення нас як нації", — емоційно завершила пост волонтерка та тегнула митників і міністерство.

Поки поспілкуватись напряму́ з Оленою не вдалося, тим часом інші волонтери, які опинились в аналогічній ситуації, пояснюють, чому система дає збій.

"Відтермінували введення електронної декларації, тобто декларація приймаються далі в паперовому вигляді. Але не відмінили реєстрування в реєстрі тих ГО і БФ, котрі перевозять гуманітарку, — зазначає в одному з коментарів львівська волонтерка Марина Зобніна. — При реєструванні за тобою закріплюють номер (номера ЄДРПОУ замало) і цей номер ти маєш назвати на митниці, і він має синхронізуватися в митній системі. А воно не працює! У реєстрі зареєструватись неможливо. А номери тих випадкових щасливчиків, кому вдалось — не синхронізуються з системою на митниці.

Роз’яснення для митників Мінсоцполітики вчора скинуло на Вайбер і нічого не розʼяснило, крім того, що всі ГО і Фонди без реєстрації не пускати, а тільки пускати по запитах від державних служб — від в/ч, Прикордонної служби, поліції і т.д. Митники не розуміють, що мають з тим робити, вони зляться, бо претензії до них. Ті, хто заїзжають, митників відправити назад до Польщі, скажімо, не можуть — не мають підстав, випустити не можуть Мінсоцполітики забороняє, залишають це все на території митниці, розміри якої не гумові. Я би вимагала присутності тих, хто в Мінсоцполітиці впроваджував цю відверту *уйню цілодобово на митницях, щоб на власні очі бачили, як виглядає на практиці їх дебілізм", — резюмує волонтерка.

Марина Зобіна залишила на митниці автівку, бо не змогла зареєструватися в системі.

Для кого це все?

Першим на подію відреагував в.о. начальник Львівської митниці Андрій Кузнік. В коментарях під дописом Олени Новіковою він пообіцяв розібратися в ситуації після розмови з волонтеркою і провести "профілактичні бесіди" з підлеглими. На прохання "Телеграфу" прокоментувати загальну ситуацію з гуманітаркою на ввіреній йому ділянці, також сказав, що зробить це, коли матиме факти на руках.

Украинцы возмущаются, почему проблему на границе возможно решить только в телефонном режиме.

Відповідь в соцмережі надала і міністерка соцполітики Оксана Жолнович, яка зробила попередні висновки, а саме: організація, на яку везли гумдопомогу просто не була в реєстрі отримувачів, відповідно і ввозити на неї допомогу не можна було.

"До сьогодні в реєстр такі організації вносила робоча група при Міністерстві.З сьогоднішньої ночі керівник чи уповноважена особа може самостійно зареєструватися в нашій системі, — йдеться в коментарі урядовиці. — Помилка вказує на те, що користувач заходив у систему для реєстрації організації, не будучи уповноваженою особою організації. Щоб внести свою організацію в реєстр достатньо, щоб керівник чи уповноважена особа лише один раз зареєструвались і отримали номер.

Система запрацювала з 00:00, в реєстр одразу почали вноситись нові отримувачі. Згідно з нормами закону, організація яка не внесена в реєстр, не може бути отримувачем гуманітарної допомоги. Така організація не мала законних підстав ввозити гуманітарну допомогу, не будучи отримувачем. Хоча звісно інспектори мали б ввічливо спілкуватися. Тут перепрошую, але керівник митниці включився. Зазначена ситуація показує, що на жаль у нас ввозили допомогу без відома отримувачів на їх ім'я або на організації які взагалі не є отримувачами гумдопомоги. Зараз так робити не можна буде", — констатувала Оксана Жолнович.

Але, як свідчать повідомлення від інших волонтерів, поки на кордоні фахівці беруть паузу, бо просто не знають, як діяти за новими правилами.

— Ми стоїмо на пункті пропуску "Шегині" з 5-ї години ранку, веземо два автобуси, — розповіла "Телеграфу" представниця "Рою — фонду допомоги війську" Діана Ільницька. — Отримувачем у нас є військова частина, але митники не знають, треба вносити їх до реєстру чи ні. Кажуть, що не знають процедури, тому ми просто чекаємо.

Зростає черга транспорту, який намагаються ввезти волонтери до України і на пункті пропуску Устилуг, що у Волинській області. Волонтерка Юлія Качанюк на відео показала кількість легкових автівок та бусиків, які мали б працювати на потреби фронту. За її словами, на ранок зібралось близько сотні транспортних засобів, це при тому, що сьогодні морозна погода і очікування перетворюється на випробування.

На морозі стоять наразі десятки волонтерів, які хочуть завезти гуманітарну допомогу в Україну.

— З польської сторони на кордоні я була на початку 1-ї години ночі, а з українського — десь о 04:30-05:00. Відразу нам повідомили, якщо ми веземо гуманітарну допомогу, то сьогодні це відбувається відповідно до Постанови Кабміну, що почала діяти з 1 грудня, і що потрібні коди. Але як їх отримати й що робити, ніхто не пояснив, — описує ситуацію волонтерка нашому виданню. — Після того, як ми почали в соцмережах порушувати це питання, бо деякі водії не мали із собою запасів води, їжі, в них закінчувалось паливо, до нас вийшов керівник митниці. Це було десь о 10-й годині. Він дуже емоційно нам пояснив: є два варіанти ввезення гуманітарки. Або ми надаємо лист від військової частини, яка отримає цю гуманітарну допомогу, або надаємо код, який надає отримувач гуманітарки з автоматизованої системи, і це має бути тільки юридична особа, після чого нас перевіряють по базі й пропускають. Частина волонтерів, у кого не зареєстровані ще організації, подумки поховали свою справу, частина почала телефонувати бійцям, яким везли допомогу, щоб отримати листа, частина спробувала зробити все через систему. Керівництво нашого ГО "Паляниця" з Коростишева протягом кількох це робило і ми змогли проїхати. Та все одно нас обурило таке рішення, бо фактично прості хлопці, які мали б отримати автівки, лишаться без них, бо кому її передати буде вирішувати командування частини, а волонтери виявились позбавлені права допомагати.

В соцмережах триває жваве обговорення ситуації, зокрема, військові і волонтери підкреслюють, що збої в системі і непорозуміння очікувані. На їхню думку, питання просто не було добре опрацьовано і посадовці не врахували, що значний обсяг гуманітарки поставляють в Україну невеликі фонди чи організації.

"Більшість волонтерів, які займаються безпосереднім пошуком і доставкою автівок в Україну, не мають відповідного фаху або досвіду роботи хоча б у проектах. Та мають хист допомагати швидко, — написала в коментарях під постом Олени, який запустив дискусію, старший бойовий медик роти в ТРО ЗСУ Наталія Тарасова. — Навіть мені, керівнику благодійного фонду з кількарічним досвідом, прийдеться повністю зануритися у вивчення нормативки на пару днів, які я відірву від відпочинку, бо від служби відірвати не вийде. А потім переживатиму 2 тижні, чи все я зробила правильно і чи доїде до мого місця служби волонтерський кейзевак.

Чи його теж відіжмуть, бо мені нема часу корегувати на ходу (і телефоном!!) свої попередні дії. Дії, що точно не мали шахрайського умислу, але раптом державою можуть розглядатись, як такі. Ви аналізували, яка кількість авто ввозиться для фронту малими волонтерами, а не великими фондами? Для кого це все? Ми воюємо до перемоги чи як? Навіщо мені державні чиновники, що не сприяють зміцненню війська, а руйнують те, що хоч якось працювало?", — обурюється вона.

Від сьогодні, 1 грудня, як повідомляв "Телеграф", зміни торкнулись не лише ввезення та обліку гуманітарної допомоги, крім того в країні будуть відновлені податкові перевірки, зміна правил заповнення платіжок на сплату ЄСВ, а також почне діяти пілотний проект із прийому іспитів у водіїв на прозорих умовах.