"Закриємо ворогу очі!": волонтери відкрили важливий збір на комплекс РЕБ

Кожен донат допоможе захистити наших військових від російських дронів

Очільник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай оголосив черговий збір на потреби українського війська. Цього разу небайдужих просять долучитися до придбання важливого елементу ведення боротьби з російськими окупантами — системи радіоелектронної боротьби. Кінцева ціль збору — 1,65 млн грн.

Деталі Гай опублікував на власній сторінці у Facebook. Він підкреслив, що волонтери вітають будь-яку підтримку від українців: як у якості донатів, так і просто репостів допису.

Як йдеться у публікації БФ, оголошений збір спрямований на те, аби "закрити ворогу очі".

"Захищаємо від ворожих БПЛА ваших захисників та захисниць з усіх родів військ, бо ця техніка може закривати ділянку радіусом до 15 км. Збираємо 1 650 000 грн на комплекс радіоелектронної боротьби", — пишуть представники "Мир і Ко".

Окрім бажаного комплексу РЕБ (який обійдеться десь у 1,5 млн грн), волонтери також прагнуть придбати до нього необхідні деталі. Це 2 генератори, 1 безперебійник, 1 старлінк та додаткове дрібне устаткування, котре допоможе забезпечити безперебійну роботу комплексу.

"Все закуплене буде передане підрозділу РЕБ, що виконує завдання на Донецькому напрямку", — запевняють організатори збору.

Долучитися до збору можна досить просто. Нижче публікуємо всі необхідні реквізити.

Найменування отримувача: БО БФ МИР І КО

Код отримувача: 39369683

Рахунок отримувача: UA983052990000026000036801016

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Картка: 5169 3351 0328 6767

PayPal: [email protected]