"Закроем врагу глаза!": волонтеры открыли важный сбор на комплекс РЭБ

Каждый донат поможет защитить наших военных от русских дронов

Глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай объявил очередной сбор на нужды украинского войска. В этот раз неравнодушных просят приобщиться к приобретению важного элемента ведения борьбы с российскими оккупантами системы радиоэлектронной борьбы. Конечная цель сбора — 1,65 млн грн.

Детали Гай опубликовал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что волонтеры приветствуют любую поддержку от украинцев: как в качестве донатов, так и просто репост корреспонденции.

Как говорится в публикации БФ, объявленный сбор направлен на то, чтобы "закрыть глаза врагу".

"Защищаем от вражеских БПЛА ваших защитников и защитниц из всех родов войск, потому что эта техника может закрывать участок радиусом до 15 км. Собираем 1 650 000 грн на комплекс радиоэлектронной борьбы", — пишут представители "Мир и Ко".

Кроме необходимого комплекса РЭБ (который обойдется где-то в 1,5 млн грн), волонтеры также стремятся приобрести необходимые детали. Это 2 генератора, 1 бесперебойник, 1 старлинк и дополнительное мелкое оборудование, которое поможет обеспечить бесперебойную работу комплекса.

"Все закупленное будет передано подразделу РЭБ, которое выполняет задачи на Донецком направлении", — уверяют организаторы сбора.

Приобщиться к сбору можно довольно просто. Ниже публикуем все необходимые реквизиты.

Наименование получателя: БУ БФ МИР И КО

Код получателя: 39369683

Счет получателя: UA983052990000026000036801016

Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Карта: 5169 3351 0328 6767

PayPal: [email protected]