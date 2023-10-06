"Закроем врагу глаза!": волонтеры открыли важный сбор на комплекс РЭБ
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Каждый донат поможет защитить наших военных от русских дронов
Глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай объявил очередной сбор на нужды украинского войска. В этот раз неравнодушных просят приобщиться к приобретению важного элемента ведения борьбы с российскими оккупантами системы радиоэлектронной борьбы. Конечная цель сбора — 1,65 млн грн.
Детали Гай опубликовал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что волонтеры приветствуют любую поддержку от украинцев: как в качестве донатов, так и просто репост корреспонденции.
Как говорится в публикации БФ, объявленный сбор направлен на то, чтобы "закрыть глаза врагу".
"Защищаем от вражеских БПЛА ваших защитников и защитниц из всех родов войск, потому что эта техника может закрывать участок радиусом до 15 км. Собираем 1 650 000 грн на комплекс радиоэлектронной борьбы", — пишут представители "Мир и Ко".
Кроме необходимого комплекса РЭБ (который обойдется где-то в 1,5 млн грн), волонтеры также стремятся приобрести необходимые детали. Это 2 генератора, 1 бесперебойник, 1 старлинк и дополнительное мелкое оборудование, которое поможет обеспечить бесперебойную работу комплекса.
"Все закупленное будет передано подразделу РЭБ, которое выполняет задачи на Донецком направлении", — уверяют организаторы сбора.
Приобщиться к сбору можно довольно просто. Ниже публикуем все необходимые реквизиты.
Наименование получателя: БУ БФ МИР И КО
Код получателя: 39369683
Счет получателя: UA983052990000026000036801016
Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Карта: 5169 3351 0328 6767
PayPal: [email protected]