Тільки-но почали вирішувати з Польщею: український кордон заблокували ще в одній країні

Українців просять враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту

В той час, як на кордоні з Польщею з’явилися перші домовленості між вантажоперевізниками, почалася блокада з боку словаків. Перевізники заблокували пункт-пропуску "Вишнє-Нємецьке" — "Ужгород", як і обіцяли раніше.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко. За його словами, словаки налаштовані серйозно, і акція протесту може бути безстроковою.

"Під час взаємодії зі словацькими прикордонниками отримано інформацію про початок блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску "Вишнє-Нємецьке" — "Ужгород". Часткове блокування вантажного напрямку здійснюють словацькі перевізники. За наявною інформацією блокування може нести безстроковий характер", — сказав Андрій Демченко.

За даними Держприкордонслужби України, представники Спілки перевізників Словаччини заблокували близько 900 вантажівок, вони не можуть перетнути кордон і повернутися додому. Демченко зазначив, що словаки заздалегідь попереджали про блокування цього пункту пропуску та обіцяли пропускати в Україну по 4 автомобілі на годину та не перешкоджати проїзду вантажівок з гуманітарними товарами, паливом та іншими важливими вантажами.

Водночас рух вантажівок з України здійснюється у штатному режимі без жодних перешкод. У разі зміни ситуації на кордоні у Держприкордонслужбі пообіцяли оперативно повідомляти інформацію.

"Також не обмежується рух легкового автотранспорту та автобусів. Просимо врахувати інформацію при плануванні поїздки за кордон", — додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що блокування кордону з Україною польськими перевізниками розпочалося на початку листопада. У пробках продовжують стояти понад тисячу вантажівок, а також відомо про загибель двох водіїв. Деякі поляки виступили з компромісним рішенням та пообіцяли передати його на розгляд уряду. За їхніми словами, збитки зазнає не лише Україна, а й сама Польща.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які збитки зазнала Україна через блокування кордону поляками. Данило Гетьманцев озвучив серйозні суми.