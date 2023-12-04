Ситуация на границе с Польшей: через один пункт начали пропускать грузовики, но не все

На выезд из Украины пограничники уже оформили 30 тяжеловесных транспортных средств

В ночь на 4 декабря в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" пограничники начали оформление пустых тяжеловесных грузовиков. Пропуск грузовых машин начался в 1 час ночи по Киеву (в полночь по Варшавскому времени).

По состоянию на 07:00 утра в пункте пропуска "Угринов" на выезд из Украины пограничники уже оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 т. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что заезд грузовиков в пункт пропуска происходит в порядке общей очереди.

Открытие "Угринова" является первым пунктом из списка мероприятий, которые направлены на снятие блокады границы. Стоит отметить, что это общий КПП на польской стороне, который обычно работал только для легкового транспорта и автобусов. Теперь пустые фуры, в том числе цистерны, могут проехать через него без регистрации в электронной очереди. Пропускать будут более 100 грузовиков в сутки.

Украинская сторона надеется, что это позволит вскоре наладить бесперебойное транспортное движение через границу с Польшей.

Напомним, что 1 декабря представители Министерства восстановления Украины и Министерства инфраструктуры Польши договорились об открытии этого пункта пропуска для пустых фур.

Ранее "Телеграф" писал, что польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. В то же время Польша решила усилить контроль грузовиков на украинско-польской границе.