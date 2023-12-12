Доведеться розщедритися: скільки українцям коштуватиме новорічний стіл-2024

Святкове меню буде набагато дорожче, ніж торік

Вартість новорічного столу для сім’ї із чотирьох осіб становитиме 2879 грн і це бюджетний варіант без делікатесів. Мешканцям столиці стандартне меню коштуватиме 3229 грн.

Традиційне застілля подорожчало на 8,4% порівняно з минулим роком. Про це повідомив Юрій Лупенко, директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Як зміниться вартість "Олів’є"

Улюблений новорічний салат багатьох українців коштуватиме 285,46 грн. Вказано вартість 3 кг продуктів згідно з традиційною рецептурою. Вартість інгредієнтів загалом підвищилася на 1,3% за рік.

Найбільше подорожчали картопля (+75,9%), ковбаса (+10%), солоні огірки (+9,2%) та майонез (+6,9%). Зверніть увагу, що вказана середня ціна заправки за пачку 180 г. Загалом, вартість залежить від торгової марки майонезу та його жирності.

Деякі продукти навпаки істотно подешевшали. Мова про цибулю (-54,4%), моркву (-55,3%) і курячі яйця (-22,2%). Вартість зеленого горошку залишилася незмінною.

Скільки коштуватиме "Оселедець під шубою"

За даними Лупенка, цей салат коштуватиме українцям 133,08 грн. Це на 1,2% дешевше, ніж торік.

Найдорожче обійдеться філе оселедця, яке коштує 100 грн за 500 г. За статистикою, на 33 грн українці зможуть купити маленький пакет майонезу, дві картоплини, невеликий буряк, моркву та цибулину.

Як змінилися ціни на м’ясні продукти

Порівняно з минулим роком витрати на м’ясні та ковбасні продукти зростуть на 7,4%. Наприклад, 500 г нарізки "Салямі" коштуватиме 270 грн, що на 8% дорожче, ніж наприкінці 2022-го. Куряче філе зросло у ціні на 18,3%. За 1 кг продавці просять у середньому 159 грн.

Трохи менше подорожчала свинина. Так, черевина копчена зросла в ціні на 4,2% (до 247 грн. за 0,5 кг), а свіжий биток – на 4% (до 260 грн. за 500 г).

Інші продукти на новорічному столі

Молочні продукти подорожчали у діапазоні від 2,2% до 10,2%. Але в статистиці вказано, що в середньому за 300 г сиру доведеться заплатити 116,66 грн. Пачка вершкового масла вагою 200 г коштуватиме 72,04 грн.

Батон білого хліба подорожчав протягом року на +8,5%. Його середня вартість складає 28 грн. Приблизно 170 грн ще буде витрачено на фрукти: 2 кг мандаринів, 1 кг бананів та 1 лимон.

Безалкогольні напої протягом року зросли в ціні на 18%. На сім’ю доведеться витратити майже 120 грн. Додатково варто враховувати вартість шампанського та іншого алкоголю. Ця категорія напоїв також подорожчала у 2023 році.

Вартість делікатесів

Ця стаття видатків збільшить чек на новорічне меню на 525 грн. Баночка червоної гри вагою 120 г у середньому коштуватиме 280 грн, а за 200 г червоної риби доведеться заплатити ще 245 грн.

Раніше "Телеграф" писав про подорожчання одного з головних овочів. Він вам точно знадобиться при приготуванні одного з найпопулярніших новорічних салатів.