Несподіване зниження ціни на тепличний томат: чому в Україні дешевшає овоч

Сезон реалізації завершується

Зростання деяких продуктів до кінця року спрогнозовано фахівцями, зокрема на тепличний томат. Однак він почав дешевшати й за тиждень його ціна змінилась на 20%.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, всі комбінати, які займають вирощуванням тепличних овочів, заявили про завершення сезону збирання. Тому, як наслідок, пропозиція тепличного томату на ринку знизилась.

За словами фахівців, деякі оптові компанію продовжують утримуватись від закупівлі томату з місцевих земель. Вони аргументують свої дії тим, що попит серед населення залишається низьким. Інші компанії закупали томат невеликими партіями для продажів і сподівались збільшити обсяги придбання тепличного томату перед новорічними святами.

"В умовах, що склалися, продавці для активізації темпів збуту змушені були знизити відпускні ціни, і наразі пропонують томат з місцевих тепличних комбінатів по 40-60 грн/кг ($1,09-1,64/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", — мовиться на сайті.

Варто зауважити, як кажуть аналітики, місцевий овоч наразі коштує на 27% дешевше, аніж торік. Більшість томату на українському ринку привезено з Туреччини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на молочну продукцію продовжують зростати.