В Украине может быть дефицит овощей и фруктов: с чем это связано и будет ли подорожание

Блокирование польской границы является основной причиной нехватки продукции

Из-за блокирования польскими перевозчиками трех самых больших пунктов пропуска на границе с Украиной есть шанс, что предложение некоторых продуктов снизится в магазинах. Операторы рынка стараются максимально быстро найти новые пути снабжения товаров.

Как говорит Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львов для "Телеграф", ключевое внимание обратили на импорт из Турции через Болгарию, Румынию и Молдову. И в такой ситуации обиженными могут остаться европейские производители — спрос на товары растет, а денег они не получают.

"В то же время, турецкие товары, в том числе цитрусовые, помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны, уже занимают на нашем рынке долю почти в 40%. Если говорить о цитрусовых отдельно, то их доля составляет почти 60%". – говорит эксперт.

По словам Попович, турецкая продукция на рынке, по сравнению с прошлым годом, выросла на 15-18%.

В то же время, несмотря на ситуацию с границей, операторы рынка продолжают импорт итальянских, испанских и других европейских товаров. Однако цены на товар выше по причине роста затрат на логистику. Кроме нее, влияние на ситуацию также имеют смещенные праздники в календаре.

"В целом эта ситуация свидетельствует о том, что операторы рынка быстро адаптируются к изменениям условий, оперативно ищут альтернативные решения и предотвращают возможный дефицит на рынке", — говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие будут цены на одни из главных ингредиентов новогоднего угла.