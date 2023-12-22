Здешевшання не за горами: який популярний в Україні овоч скоро впаде в ціні

За місяць вартість зменшилась на 16%

В Україні тривають цінові коливання на цибулю. І якщо в на початку грудня вартість овочу не перевалювала 16 гривень, то під кінець місяця вона почала зменшуватись.

Така ситуація на ринку спричинена одразу трьома факторами — сезонні зміни, проблеми з якістю та зовнішні чинники. Про це "Телеграфу" розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів Тетяна Попович.

За словами Попович, фермери на початку грудня фермери продавали цей товар у діапазоні 10-15 гривень. Ціна залежала від якості та обсягу.

"Це означало зниження приблизно на 16% в середньому порівняно з попередніми місяцями. Якщо порівнювати з минулим роком — цибуля сьогодні удвічі дешевша", — пояснюється у повідомленні.

Водночас вартість цибулі цього сезону є найбільшою за останні 5 років. Це є наслідком наявності не якісного товару через широкомасштабне недотримання сучасних методів вирощування. Велика кількість продукту має середню або низьку якість і не придатна для тривалого зберігання.

Експерти продовжують продавати неякісну продукцію, тому надалі очікується здешевшання цибулі.

Як пояснює експертка, протягом 2022 та 2023 року спостерігалось різке зростання цін на цибулю, адже на те впливали різні глобальні та регіональні події.

"Зокрема, знищення основних зон виробництва цибулі в Україні російськими військами, що перетворило Україну з експортера на великого імпортера цибулі. Посуха в Західній Європі, повені в Пакистані, що знищили значну частину врожаю цибулі, а також морози в Центральній Азії серйозно вплинули на постачання цибулі. Експортні заборони країн Центральної Азії та Туреччини ще більше ускладнили ринок", — резюмувала Попович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами в Україні до кінця зими. Експерт дав прогноз, на які продукти вартість точно має піднятись.