Цінники в Україні точно зміняться: які товари будуть дорожчати до кінця зими

Експерт дав відповідь

За прогнозом аналітиків, ціни на деякі товари будуть зростати до кінця лютого. Вартість змінюватиметься на овочі, м'ясо, молочні продукти та, ймовірно, на яйця.

Традиційно точно здорожчають перші дві категорії товарів — овочі та м'ясо. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону.

"Десь на початку, може в середині весни буде вже дві ціни на овочі – овочі нового врожаю, які будуть завозити з-за кордону, і овочі старого врожаю – ціни будуть істотного відрізнятися. Що стосується помідор і огірків, то тут теж буде дві ціни – імпорт, який буде їхати з півдня, зокрема з Туреччини, і українські парникові", — каже він.

За його словами, збільшення цін також торкнеться молочних продуктів, а от вартість хліба, ймовірно, майже стабілізується.

"Тенденція, яка була весь рік – 10-12% — напевно збережеться, тобто за місяць буде додаватися 1,5-2%. Хліб швидше за все буде триматися в нинішніх цінах, адже був хороший урожай. Молочка до весни теж буде більш-менш трохи рости в ціні, потім буде період збільшення обсягів молока і ціни стабілізуються", — пояснив економіст.

А от ціна яєць, як пояснив експерт, буде залежати від деяких обставин. Якщо вони не будуть експортуватись, то вартість знижуватиметься. Наразі вона триматиметься стабільною.

"Є чітка різниця між імпортними продуктами, де все буде залежати від курсу долара і відкритості кордонів, і внутрішнім ринком, який буде слідувати невеликому зростанню цін у зв'язку з витратами на зберігання, а так ціни будуть досить стійкі. Я не думаю, що буде велике зростання", — резюмував Пендзин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лимони за місяць подорожчали на 18 гривень і така тенденція може зберігатись надалі.