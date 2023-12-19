Лимони за місяць подорожчали на 18 грн: на ціну вплинуть дві обставини

Українцям показали нові цінники

Експерти прогнозують, що деякі цитрусові, а саме лимони, ближче до Різдва та Нового року мають зрости у вартості. Це буде зумовлено активізацією попиту та сезонного чинника.

Згідно з даними "Мінфін" можна дізнатись, в яких українських магазинах продається найдорожча та найдешевша продукція. Сума коливається в межах від 49,90 до 78,90 гривень.

Тож, за 1 кілограм лимонів у грудні магазин Auchan просить 49,90 гривень, Varus продає за ціною 65,90, а Megamarketi є найдорожча пропозиція — 78,90 гривень. Середня вартість товару складає 64,90 гривень.

А середньомісячна ціна у листопаді 2023 становила 47,18 гривні. Тобто за один місяць вартість збільшилась на 17,72 гривні.

Що кажуть експерти

"Овочі зростають у ціні через те, що їхній сезон завершився, а пропозиція на ринку мінімальна", — каже керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович, пише OBOZ.UA.

За її словами, цитрусові напередодні зимових свят здорожчають одразу на 15-18%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через активізацію попиту та скорочення пропозиції в Україні будуть зростати ціни на білокачанну капусту.