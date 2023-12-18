Максимальна ціна складає 12 гривень: чи варто чекати на здорожчання капусти надалі

За рік вона змінилась у вартості на 55%

На українському ринку активізувалось підвищення цін на деякі види товарів, зокрема і на білокачанну капусту. Експерти прогнозують, що ціноутворення залежить від двох обставин.

За тиждень цей продукт здорожчав на 17%, і наразі вартість капусти зросла до 8-12 гривень. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами фахівців, така ситуація зумовлена зростанням попиту на капусту та одночасним скороченням пропозиції цієї продукції, що є наслідком стримування фермерів від продажу цього овочу.

"Запаси некондиційної, підмороженої капусти фермери практично розпродали, а якісний товар виробники вважають за краще залишати на зберіганні мінімум до середини січня", — повідомляється у проєкті.

Варто зауважити, що наразі вартість білокачанної капусти на українському ринку складає в середньому на 55% вище, аніж в аналогічний період 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка ціна на один з популярних овочів наразі в магазинах та чи прогнозується здорожчання цього товару.