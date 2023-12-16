Встигніть закупитися на салати: що буде з цінами на яйця в Україні найближчим часом

Незважаючи на подорожчання, вартість нижча, ніж була в цей час минулого року

В Україні дорожчають яйця — їхня ціна вже подолала психологічний бар’єр у 60 гривень за десяток. У найближчому майбутньому вартість цього популярного продукту лише зросте.

За даними порталу "Мінфін", станом на 16 грудня яйця в українських супермаркетах в середньому коштують від 57,60 до 61,85 гривень за десяток. Така ціна за категорію С1 – це курячі яйця середнього розміру вагою 53-63 грами.

Водночас середньомісячні ціни на такі ж яйця у листопаді становили від 54,64 до 55,53 гривень за десяток. Таким чином, вони подорожчали на кілька гривень на десятку.

І це ще межа зростання цін. У період новорічних свят яйця можуть подорожчати до 70 гривень, повідомила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин у коментарі УНІАН.

"У середині грудня 2023 року десяток яєць у супермаркетах України коштує близько 59,75 грн, що на 7% перевищує показник місячної давності. У порівнянні з груднем 2022 року ціна на яйця нині на 19% нижча. У період новорічних свят ціна на яйця може ще зрости, але не перевищити показника 70 грн за десяток", – прогнозує вона.

Як пояснила експерт, протягом року є два пікові періоди максимальних цін на яйця: напередодні новорічних свят та на Великдень. Це пов’язано з тим, що у ці періоди попит на яйця максимальний.

"Крім того, у період новорічних свят птах у господарствах населення дуже погано несеться через – за низьких температур, що скорочує пропозицію на ринку і в комбінації з підвищеним попитом призводить до зростання цін", — зазначила Литвин.

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