Успейте закупиться на салаты: что будет с ценами на яйца в Украине в ближайшее время

Несмотря на подорожание, стоимость ниже, чем была в это время в прошлом году

В Украине дорожают яйца — их цена уже преодолела психологический барьер в 60 гривен за десяток. В ближайшем будущем стоимость этого популярного продукта только возрастет.

По данным портала "Минфин", по состоянию на 16 декабря, яйца в украинских супермаркетах в среднем стоят от 57,60 до 61,85 гривен за десяток. Такая цена за категорию С1 – это куриные яйца среднего размера весом в 53-63 грамма.

Вместе с тем, среднемесячные цены на такие же яйца в ноябре составляли от 54,64 до 55,53 гривен за десяток. Таким образом они подорожали на несколько гривен на десятке.

И это еще не предел роста цен. В период новогодних праздников яйца могут подорожать до 70 гривен, сообщила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в комментарии УНИАН.

"В середине декабря 2023 года десяток яиц в супермаркетах Украины стоит около 59,75 грн, что на 7% превышает показатель месячной давности. По сравнению с декабрем 2022 года цена на яйца сейчас на 19% ниже. В период новогодних праздников цена на яйца может еще вырасти, но не превысить показателя 70 грн за десяток", – прогнозирует она.

Как пояснила эксперт, в течение года есть два пиковых периода максимальных цен на яйца: накануне новогодних праздников и на Пасху. Это обусловлено тем, что в эти периоды спрос на яйца максимальный.

"Кроме того, в период новогодних праздников птица в хозяйствах населения очень плохо несется из – за низких температур, что сокращает предложение на рынке и в комбинации с повышенным спросом приводит к росту цен", — отметила Литвин.

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