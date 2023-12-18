Максимальная цена составляет 12 гривен: стоит ли ждать подорожания капусты в дальнейшем

За год она изменилась в стоимости на 55%

На украинском рынке активизировалось повышение цен на некоторые виды товаров, в том числе белокачанную капусту. Эксперты прогнозируют, что ценообразование зависит от двух обстоятельств.

За неделю этот продукт подорожал на 17%, и стоимость капусты выросла до 8-12 гривен. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам специалистов, такая ситуация обусловлена ростом спроса на капусту и сокращением предложения этой продукции, что является следствием сдерживания фермеров от продажи этого овоща.

"Запасы некондиционной, подмороженной капусты фермеры практически распродали, а качественный товар производители предпочитают оставлять на хранении минимум до середины января", — сообщается в проекте.

Стоит отметить, что стоимость белокочанной капусты на украинском рынке составляет в среднем на 55% выше, чем в аналогичный период 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая цена на один из популярных овощей сейчас в магазинах и прогнозируется ли подорожание этого товара.