Мастхэв к праздникам: перед Рождеством в Украине подорожали популярные продукты

Стали известны актуальные цены в супермаркетах

В преддверии рождественско-новогодних праздников в Украине подорожал ряд продуктов, среди которых также оказалось мясо и овощи. Больше всего ценник изменился за последний месяц на огурцы.

По данным сайта Минфин, в период с ноября по декабрь в крупных украинских супермаркетах цены стали выше на курятину, говядину, свинину, огурцы и болгарский перец. Стали известны актуальные цены на эти продукты в разных магазинах страны.

Цены на мясо

Говяжий гуляш ближе к праздникам подорожал с 249,20 до 254,82 гривны за килограмм. Таким образом разница составила 5,62. Говяжье ребра подорожали 2,50 грн и сейчас их продают в среднем по 157,95.

Свинина также стало значительно дороже в этом месяце. К примеру, свиная грудинка сейчас обходится покупателям в среднем в 188,27 грн, а в ноябре — 181,29. Свиной ошеек изменился в цене со 142,13 до 160,84.

Курятина в декабре тоже подорожала. Куриные бедра стали дороже со 114,02 до 121,45. Голень также подорожала с 95,47 до 101,23.

Цены на овощи

Из овощей в декабре значительно выросли цены на огурцы и болгарский перец. Больше всего за этот период подорожали гладкие огурцы. В ноябре их цена составляла 71,87 грн, а сейчас их продают в супермаркетах по 110,90.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшее время в Украине вырастут цены на куриные яйца. Стало известно, на сколько подорожает этот популярный продукт.