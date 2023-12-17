Мастхев до свят: перед Різдвом в Україні подорожчали популярні продукти

Стали відомі актуальні ціни у супермаркетах

Напередодні різдвяно-новорічних свят в Україні подорожчала низка продуктів, серед яких також виявилося м’ясо та овочі. Найбільше цінник змінився за останній місяць на огірки.

За даними сайту Мінфін, у період з листопада по грудень у великих українських супермаркетах ціни стали вищими на курятину, яловичину, свинину, огірки та болгарський перець. Стали відомі актуальні ціни на ці продукти у різних магазинах країни.

Ціни на м’ясо

Ялов’ячий гуляш ближче до свят подорожчав із 249,20 до 254,82 гривні за кілограм. Таким чином, різниця склала 5,62. Ялов’ячі ребра подорожчало 2,50 грн і зараз їх продають у середньому по 157,95.

Свинина також стала значно дорожчою цього місяця. Наприклад, свиняча грудинка зараз коштує покупцям в середньому 188,27 грн, а в листопаді — 181,29. Свинячий ошийок змінився в ціні зі 142,13 до 160,84.

Курятина у грудні теж подорожчала. Курячі стегна стали дорожчими зі 114,02 до 121,45. Гомілка також подорожчала з 95,47 до 101,23.

Ціни на овочі

З овочів у грудні значно зросли ціни на огірки та болгарський перець. Найбільше за цей період подорожчали гладкі огірки. У листопаді їхня ціна становила 71,87 грн, а зараз їх продають у супермаркетах по 110,90.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом в Україні зростуть ціни на курячі яйця. Стало відомо, скільки подорожчає цей популярний продукт.